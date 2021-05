Kylian Mbappé, probable remplaçant à Manchester City

05/04/2021

Daniel Guillen

L’attaquant du PSG, Kylian Mbappé, souffre de problèmes physiques avec votre mollet et Mauricio Pochettino pourrait le laisser sur le banc lors du match nul contre Manchester City, tel que rapporté par Téléfoot. Le Français, qui a joué un rôle clé dans les huitièmes de finale et les quarts de finale de la Ligue des champions, il raterait le match retour des demi-finales, où l’équipe cherche l’épopée pour atteindre la finale.

L’ex de l’AS Monaco n’a pas attrapé une bonne performance dans la fête des partis et Je pourrais regarder le match important depuis le banc. Les Parisiens ont vu l’équipe de Pep Guardiola neutraliser le but initial de Marquinhos dans le Parc des Princes et remettre l’égalité. Les buts de Mahrez et De Bruyne forcent les Français à être courageux, car une victoire pourrait ne pas suffire à sceller le billet.

🚨 Kylian Mbappé, toujours gêné au mollet, ne devrait pas débuter face à City ce soir! #MCIPSG https://t.co/8kmUcdRAok – Téléfoot (@ telefoot_TF1) 4 mai 2021

L’attaquant, malgré l’inconfort qu’il traîne, oui, il a entré l’appel, comme le reste de ceux disponibles. Aussi Gueye, sanctionné quand il a vu le carton rouge au match aller, qui a voyagé avec le reste de l’expédition à Manchester.

Une belle saison individuellement

La saison de Kylian Mbappé est d’un niveau exceptionnel à Paris. Le meilleur buteur de l’équipe et de la Ligue 1 totalise 37 buts et 10 passes décisives toutes compétitions confondues. Positif à Covid-19 en début de saison, les Français Il n’a raté que deux matchs en raison d’une blessure cette année..

Lors de la dernière journée de Ligue 1, où les Parisiens ont battu Lens (2-1) pour continuer la lutte pour le titre, l’attaquant n’a pas participé par précaution. Malgré le reste, lors des dernières séances d’entraînement les ennuis ne se seraient pas calmés et Mauricio Pochettino aurait pris la décision de ne pas le placer dans le onze de départ.