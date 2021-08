Kylian Mbappe rejetant la chance de jouer avec Lionel Messi, éclipsant Cristiano Ronaldo et brisant le cœur des fans de Liverpool alors que le transfert de 160 millions de livres sterling au Real Madrid approche

in

Lionel Messi au Paris Saint-Germain est la plus grande histoire de transfert de l’été, mais Kylian Mbappe le suit de très près.

talkSPORT comprend que Mbappe se rapproche d’un superbe transfert de 160 millions de livres sterling au Real Madrid dans le cadre d’un accord visant à donner au football espagnol le coup de pouce dont il a désespérément besoin.

On dirait que nous ne saurons jamais comment un trio de Messi, Neymar et Mbappe aurait fait

Cela signifie qu’il refuse la chance de jouer aux côtés de Messi, qui a déclaré qu’il était ravi de s’aligner avec Mbappe et Neymar sur une ligne de front très imposante.

Le transfert briserait également le cœur des fans de Liverpool du monde entier, car le Français était ténument lié à Anfield pendant la majeure partie de 18 mois.

Mbappe a été désigné comme un futur vainqueur du Ballon d’Or – Messi et Cristiano Ronaldo ne peuvent pas continuer à être aussi incroyables plus longtemps, n’est-ce pas ?

Il est impossible de dire s’il sera capable d’égaler le même talent que le duo emblématique, mais le joueur de 22 ans a une chance de se battre après avoir déjà accompli tant de choses.

Mbappe a déjà une médaille de vainqueur de la Coupe du monde à son actif

talkSPORT.com examine ce que Mbappe a réalisé au cours des premières années de sa carrière senior et voit où Messi et Ronaldo en étaient au même stade.

Mbappé honore

Trophées d’équipe

Titre de Ligue 1 x4

Coupe de France x3

Coupe de la Ligue x2

Trophée des Champions x2

Coupe du monde Fifa

Personne notable récompenses

Joueur de l’année Ligue 1 x2

Jeune joueur de l’année Ligue 1 x3

FIFPRO Monde XI x2

Garçon d’or

Jeune joueur de la Coupe du monde de football

Une collection impressionnante en effet – Mbappe a 12 trophées à son actif, dont cette Coupe du monde avec la France, qu’il a remportée à 19 ans. C’est quelque chose que ni Messi ni Ronaldo n’ont maintenant.

Les gens diraient qu’il a joué pour les meilleures équipes, mais il ne faut pas oublier que son premier titre en Ligue 1 est venu quand il était à Monaco alors qu’ils ont étonnamment battu le PSG au titre lors de la saison 2016/17.

Mbappe a également reçu des récompenses individuelles pour montrer qu’il se démarque à part entière, dont le prix du joueur de l’année de Ligue 1 à deux reprises – la première à l’âge de 21 ans.

Le Real Madrid a toujours été le prétendant le plus probable de Mbappe

Messi honore l’âge de 22 ans

Trophées d’équipe

LaLiga x4

Coupe du Roi

Supercoupe d’Espagne x3

Ligue des champions de l’UEFA x2

Supercoupe de l’UEFA

Coupe du monde des clubs de la FIFA

Médaille d’or olympique

Personne notable récompenses

ballon d’Or

Garçon d’or

Joueur mondial de l’année de la FIFA

Soulier d’or européen

Joueur de Liga de l’année x2

Footballeur argentin de l’année x4

Messi avait 13 trophées à son actif avant d’avoir 23 ans, remportant la Liga à quatre reprises, tout en remportant également la Ligue des champions à deux reprises.

L’Argentin dépasse également Mbappe dans les palmarès individuels et avait également remporté un Ballon d’Or, qui échappera probablement au Français avant son 23e anniversaire en décembre.

Bien que Messi ait joué dans une équipe dominante de Barcelone sous Pep Guardiola, on pourrait affirmer qu’il jouait dans une ligue plus compétitive que Mbappe ne l’est actuellement.

Messi n’avait atteint ce qu’il avait dans un club, cependant

Ronaldo à l’honneur à 22 ans

Trophées d’équipe

Supercoupe du Portugal

première ligue

Coupe de la Ligue

Bouclier de la communauté

Personne notable récompenses

Joueur de l’année des joueurs PFA

Joueur de la saison en Premier League

Mais en termes de trophées et de récompenses individuelles remportées à l’âge de 22 ans, Mbappe est bien en avance sur Ronaldo.

Le Portugais n’avait que quatre trophées et deux récompenses individuelles vraiment notables avant son 23e anniversaire.

Ronaldo a eu 23 ans en février 2008, mais plus tard dans l’année, il a remporté son premier trophée de la Ligue des champions, la Premier League, la Coupe du monde des clubs ainsi que son premier Ballon d’Or, le Joueur mondial de l’année de la FIFA, le Soulier d’or européen. , le Soulier d’or de la Premier League et le prix FIFPRO du joueur mondial de l’année.

Le déménagement de Ronaldo au Real Madrid l’a vu vraiment démarrer et devenir sans doute le plus grand footballeur de tous les temps et Mbappe espère que son défi au Bernabeu l’aidera à atteindre ce niveau.

Mbappe doit continuer à faire ce qu’il fait pendant au moins une décennie pour rester au-dessus de Ronaldo. Pas de pression!

