Kylian Mbappe : « Rejoindre le Real Madrid ? Mon esprit est concentré sur battre le Real Madrid en février et mars.

Kylian Mbappe a récemment été sacré joueur de l’année 2021 par Globe Soccer. La cérémonie s’est déroulée au Qatar et le Français a ensuite accordé des interviews à plusieurs médias. En réponse à CNN, Mbappe a révélé qu’il était concentré à 100% sur le PSG avant le choc décisif avec le Real Madrid en huitièmes de finale de l’UEFA Champions League.

« Rejoindre le Real Madrid à la fin de la saison ? Ce n’est pas le moment d’en parler. Nous sommes dans la partie la plus importante des saisons et affronterons le Real Madrid. La seule chose que j’ai en tête en ce moment, c’est de battre le Real Madrid en février et mars », a révélé l’attaquant.

En seulement trois jours, Kylian Mbappe est libre de négocier avec le club de son choix et peut signer un pré-contrat avec le club de son choix avant le 1er juillet 2022. Beaucoup s’attendent à ce que Mbappe signe un accord avec le Real Madrid, mais tout accord devra probablement attendre après le choc de l’UEFA Champions League entre les deux clubs. Cela a été une priorité pour Mbappe de rester professionnel avec le club français et de maintenir une relation positive malgré ce qui semble être une rupture imminente cet été.

En février et mars, Mbappe mettra le pied sur le terrain de Santiago Bernabeu – peut-être la dernière fois qu’il le fera avec un maillot différent de celui du Real Madrid.