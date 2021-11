Kylian Mbappé, sorti de la formation du Paris Saint-Germain

22/11/2021

Le à 19:22 CET

Kylian Mbappé a été retiré de l’entraînement du matin avec le Paris Saint-Germain pour cause de maladie. L’attaquant s’est reposé à la maison en raison d’une maladie. Son mal n’a pas transcendé, mais RMC Sport assure que la présence de la jeune star lors du prochain match de Ligue des champions contre Manchester City n’est pas en danger.

Ainsi, la star de l’équipe de France est probablement en train de traverser un petit rhume ou une grippe. L’expédition parisienne se rendra ce mardi 23 novembre en Angleterre. L’équipe de Mauricio Pochettino a entre les sourcils pour prendre les trois points de l’Etihad Stadium pour arracher la première place du groupe A à l’équipe de Guardiola. Le dernier match nul contre le RB Leipzig a coûté un match nul à Messi et compagnie, avec pour conséquence la perte de leadership, désormais entre les mains de City d’un point.

En principe, le sélectionneur argentin pourra compter sur les trois ténors du PSG point d’attaque. Le trident composé de Messi, Mbappé et Neymar avait déjà fait des ravages contre Nantes en Ligue 1 le week-end dernier, avec une victoire 3-1 et des buts de l’Argentin et du Français. Ce mercredi 24 à 21h00, l’équipe de France affrontera le match le plus important de la saison à ce jour, un duel pour la première place qui déjà au premier tour a été opté en faveur des Parisiens. A cette occasion, Messi et Gueye ont neutralisé City.