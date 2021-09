Kylie Baby a déjà une publicité officielle et met en vedette Stormi

De son côté, Kylie Jenner porte des cheveux roux et des looks différents, un imperméable en cuir blanc, une robe moulante avec un imprimé nuage et une autre avec des transparences et des applications.

Stormi est super mignonne alors qu’elle marche à travers les nuages ​​rembourrés et petit à petit les produits de la marque apparaissent : savon de bain liquide, lotion pour le corps, shampoing, revitalisant, brosse et crème hydratante.

L’attitude et la confiance de la fillette de 3 ans dans la publicité montrent qu’elle est née avec lui même don de “célébrité” que toute sa famille. C’est la première annonce officielle de la petite fille pour Kylie Baby et on s’attend à ce qu’elle continue à jouer dans plus puisque c’est le image de marque.