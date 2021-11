Kylie et Kendall Jenner fustigées pour avoir fait la promotion d’une marque de mode alors que le nombre de morts d’Astroworld continue d’augmenter

Kylie Jenner et Kendall Jenner ont fait face à de graves réactions ces derniers temps sur les réseaux sociaux. Selon Metro, les deux sœurs ont été critiquées après que leur marque de mode ait fait la promotion de sa nouvelle ligne au milieu de la tragédie entourant le festival de musique Astroworld de Travis Scott. Scott, qui attend un autre enfant avec Kylie, fait face aux ramifications du festival, qui ont entraîné la mort de 10 personnes qui ont assisté à l’événement.

Mercredi, la ligne de vêtements éponyme de Kendall et Kylie a publié une vidéo sur Instagram pour promouvoir la ligne. Le clip, qui a été publié pour promouvoir leur nouveau magasin de vêtements Kendall + Kylie aux Émirats arabes unis, présentait les sœurs alors qu’elles modelaient les pièces de leur collection. Alors que la vidéo se concentrait sur l’effort de mode des sœurs, les fans ont critiqué le timing de la publication. Une personne a même commenté le message avec : « 10 beaux humains sont morts à Astroworld, dont un garçon de neuf ans. Ezra [Blount]. »

Le festival Astroworld de Scott, qui a eu lieu le 5 novembre à Houston, a entraîné la mort de 10 spectateurs. Plus récemment, il a été rapporté qu’Ezra Blount, le garçon de 9 ans qui a été blessé au festival, a succombé à ses blessures. La famille de Blount poursuit maintenant Scott et les organisateurs de l’événement pour négligence. L’équipe juridique de la famille a déclaré à CBS News : « Ce soir, la famille Blount pleure la perte ultime et incompréhensible de leur précieux jeune fils. Cela n’aurait pas dû être le résultat d’emmener leur fils à un concert, une célébration joyeuse. La mort d’Ezra est absolument déchirant. Nous nous engageons à rechercher des réponses et la justice pour la famille Blount. Mais ce soir, nous sommes solidaires de la famille, dans le chagrin et dans la prière. «

À la lumière de la tragédie d’Astroworld, Scott fait face à un procès de 2 milliards de dollars. Le procès a été intenté contre Scott, l’invité du festival Drake, Live Nation, NRG Stadium et d’autres. Thomas Henry, l’avocat représentant 280 plaignants, a allégué dans le dossier que les fans avaient été « incités à la frénésie » lors de l’événement qui a conduit à la flambée meurtrière. Le dossier disait: « Les défendeurs voulaient gagner une somme d’argent exorbitante de cet événement, mais ils ont choisi de couper les coins ronds, de réduire les coûts et de mettre les festivaliers en danger. » L’avocat de Scott, Edwin F. McPherson, a publié une déclaration en réponse à ce dépôt. Il a déclaré à TMZ, en partie, « Les enquêtes devraient commencer à se faire par pointage du doigt afin qu’ensemble, nous puissions identifier exactement ce qui s’est passé et comment nous pouvons empêcher que quelque chose comme cela ne se reproduise. »