Kylie Jenner, 24 ans, attend son deuxième enfant avec BF Travis Scott .

Kylie Jenner et Travis Scott attendent leur deuxième enfant. Leur fille Stormi a eu trois ans en février, et Kylie et Travis ne se sont remis ensemble qu’officiellement (“officiellement”) ce printemps. Mais j’ai tendance à croire qu’ils étaient encore amoureux et sexuellement impliqués pendant un certain temps – il y a eu la grande rupture en 2019, mais ils ne se sont jamais vraiment brouillés, et ils ont réussi à être coparents sans drame. Je pense que Kylie et Travis ont passé la majeure partie de l’année dernière ensemble, mais ce n’était peut-être pas exclusif. En tout cas, ils attendent à nouveau :

Kylie Jenner va être à nouveau maman ! La milliardaire de 24 ans est enceinte et attend son deuxième enfant avec Travis Scott, toujours amoureux, ont confirmé plusieurs sources exclusivement à Page Six. Le couple partage déjà sa fille Stormi, âgée de 3 ans, et Jenner n’a pas hésité à vouloir un frère pour leur petite fille. Caitlyn Jenner a semblé renverser la vapeur jeudi en annonçant qu’elle attendait un autre petit-enfant, bien qu’elle n’ait pas révélé qui avait un petit pain “au four”. Une source a déclaré que toute la famille était « ravie ».

TMZ et People Magazine ont également confirmé la nouvelle vendredi, avec une source disant à People que Kylie « profite de sa grossesse en privé… Kylie est depuis quelques mois. Elle a une jolie bosse. Elle est plus que excitée. La source a également déclaré que Kylie voulait donner à Stormi un frère “pendant un certain temps” et qu’elle était ravie d’attendre à nouveau. Sa première grossesse était un très grand secret, tu te souviens de ça ? Nous ne l’avons découvert que lorsqu’elle était très avancée, sept ou huit mois environ. Je parie qu’elle voulait garder celui-ci secret le plus longtemps possible, puis Caitlyn a parlé à son tour. Tant pis. Félicitations à Kylie ! Elle m’impressionne en fait à quel point elle est discrète ces jours-ci, et je pense que Stormi est l’amour de sa vie. Ce nouveau bébé le sera aussi.

