Kylie Jenner a calculé la date de naissance de son nouvel enfant | INSTAGRAM

Les Kardashian jenner attendent un nouveau membre de la famille, le deuxième enfant du jeune soeur, Kylie Jenner, qui après son retour avec Travis Scott a décidé d’avoir un autre fruit d’amour.

Nous avons tous entendu la nouvelle officiellement sur 7 septembre quand on a pu voir une vidéo dans laquelle il a décidé de rendre cette situation publique, avec des moments tendres qui ont été capturés et partagés dans une édition tendre.

Malgré ce que beaucoup pensent que cela aurait pu être un lapsus ou un négligence Du côté du couple, il semble que ce n’était pas le cas et que tout était très prévu, certaines sources proches de la famille ont même révélé que les jours étaient calculés pour que la naissance soit le même mois que celui de leur première fille.

Et est-ce que Stormi est né en février et vous voudrez peut-être célébrer le deux anniversaires aux mêmes dates, un théorie qui a suscité la controverse dans les réseaux sociaux et qui a divisé les opinions parmi les utilisateurs qui considèrent qu’il s’agit sûrement d’une coïncidence.

Cependant, la fondatrice de Kylie Cosmetics reste très discrète sur ses réseaux sociaux et n’a en fait mis en ligne aucune publication depuis plusieurs semaines, tout cela grâce à ce qui s’est passé dans ASTROWORLD.



Kylie Jenner aurait pu planifier l’arrivée de son nouveau bébé. | Instagram @ Kyliejenner

Jusqu’à présent, on ne sait pas si ce sera un garçon ou une fille, une autre situation qui maintient le public incognito et très excité de savoir de quoi parlera ce nouvel arrivant, beaucoup pensant qu’il s’agit d’un garçon grâce à une tenue bleue qu’il avait l’habitude de lancer sa ligne Kylie Baby.

Au cas où vous ne le sauriez pas, au mois d’octobre, il a lancé cette nouvelle gamme de crèmes pour bébés, pensant au bien-être de sa fille et aussi de tous les bébés du monde, un rêve qu’il a toujours voulu réaliser et qui maintenant qu’il a eu tant de succès dans leurs marques, il a pu performer.

Cependant, il est également très important de mentionner que récemment ses fans sur les réseaux sociaux ont cessé de la soutenir, de nombreux internautes ont exprimé leur opinion contre elle à cause de ce qui s’est passé lors du concert de son partenaire, au cours duquel malheureusement plusieurs personnes ont perdu la vie, pour ce qu’elles lui ont écrit plusieurs messages dans lesquels ils lui disent qu’ils ne soutiendront ses ventes dans aucun de ses prochains lancements.