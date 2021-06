Kylie Jenner a confirmé l’arrivée de Kylie Baby avec une jolie photo de Stormi

Malheureusement Kylie n’a pas révélé plus de détails sur sa prochaine marque et sur Instagram, même s’il compte près d’un demi-million de followers, n’a pas encore d’images.

Selon Page Six, la femme d’affaires a enregistré Kylie Baby à la fin de l’année dernière dans le domaine de produits de soins de la peau, qui comprend les crèmes, les huiles pour le corps, les parfums, les gels de bain, entre autres. On pense que la marque proposera également les produits essentiels dont un bébé a besoin, tels que des poussettes, des sacs à couches, des tétines et des vêtements.