Kylie Jenner a déjà un baby bump, depuis combien de temps est-elle enceinte ?

Une source proche de Kylie a confié à People qu'”elle est déjà enceinte de quelques mois” et a même assuré qu’elle l’était déjà. a un “tendre baby bump” et qu’elle est incroyablement excitée d’accueillir son deuxième enfant avec Travis Scott. “Elle voulait donner un frère à Stormi depuis un moment maintenant. Elle adore être maman. Elle est ravie qu’elle et Travis soient à nouveau enceintes. Vous avez profité de votre grossesse en privé. Il n’a passé du temps qu’avec sa famille et ses amis proches », a-t-il ajouté.

D’un autre côté, Page Six a rapporté que toute la famille Kardashian est ravie d’apprendre qu’elle deviendra maman pour la deuxième fois. Jusqu’à présent, Kylie n’a ni nié ni confirmé la nouvelle mais nous espérons qu’elle le fera bientôt et que contrairement à sa première grossesse, cette fois elle partagera tous les détails avec elle. 260 millions de followers sur Instagram.

Travis Scott, Kylie Jenner et Stormi Webster. (.)