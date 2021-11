Kylie Jenner a des pertes d’un million de dollars avec Kylie Cosmetics | Instagram

Récemment, ils ont révélé que Cosmétiques Kylie en crise, car la marque de Kylie Jenner a des pertes d’un million de dollars et ils ont révélé la raison de cet événement qui inquiète sans aucun doute la femme d’affaires et ses fans.

C’est vrai, pour la première fois, Kylie Jenner se retrouve face pertes monétaires dans votre entreprise de cosmétiques.

Comme vous vous en souvenez peut-être, la présentation de Travis Scott au Astroworld Festival de Houston s’est terminée par une tragédie et maintenant le rappeur fait face à de graves accusations et poursuites judiciaires après que huit personnes ont perdu la vie lors de son concert.

Selon les informations de témoins, lorsque le rappeur a commencé à chanter sur scène, une bousculade s’est apparemment formée au cours de laquelle plusieurs personnes ont perdu la vie.

Des internautes sans fin ont été indignés par Travis Scott, car ils disent que le rappeur a continué à chanter malgré la foule qui se produisait sous la scène.

Cependant, la chanteuse n’a pas été la seule touchée par ce drame, et Kylie fait face à une grosse perte d’argent et de followers sur ses réseaux sociaux.

Après l’événement de l’Astroworld Festival, la mondaine a été contrainte d’arrêter ses opérations publicitaires pour sa ligne de cosmétiques par respect pour les familles des victimes.

Selon les informations du magazine ‘The Sun’, la société de maquillage de la femme d’affaires, Kylie Cosmetics, a des pertes d’un million de dollars.

Selon un proche de la famille Kardashian, la milliardaire est extrêmement inquiète pour ses ouvriers, puisqu’ils sont également touchés par l’arrêt de travail.

D’autre part, Kylie Jenner est actuellement l’une des célébrités ayant le plus de followers sur Instagram à travers le monde.

La plus jeune des Kardashian compte déjà 233 millions de followers sur son compte personnel, en plus d’en rajouter 30 millions supplémentaires entre ses deux comptes professionnels : Kylie Cosmetics et Kylie Skin.

La milliardaire publie souvent sur son compte Instagram officiel ses séances photo préférées, ses voyages insolites, sa collection de vêtements et de chaussures et des images de sa petite fille, Stormi.

Cependant, maintenant, les fans de la star de ‘Keeping Up With The Kardashians’ ont trouvé un compte suspect qui semble provenir de Kylie.

Et c’est qu’un nouveau compte vérifié avec le nom d’utilisateur @KylieBaby est apparu récemment sur Instagram, et les fans pensent qu’il pourrait être lié à la femme d’affaires milliardaire, Kylie Jenner.

En fait, la théorie principale est que le nouveau profil, qui compte actuellement 23 millions d’abonnés, sera lié à une nouvelle marque ou entreprise Kylie.