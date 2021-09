Kylie Jenner a l’air trempée et en maillot de bain lance sa nouvelle marque

Le beau maquette et maintenant femme d’affaires américaine Kylie Jenner s’est avérée être une excellente entrepreneure depuis qu’elle a lancé sa marque de maquillage Kylie Cosmetics et a connu le grand succès qu’elle a obtenu, jusqu’à aujourd’hui elle vient de lancer un nouvelle marque de maillots de bain: Kylie Swim.

C’est vrai, comme nous vous l’avions dit précédemment à propos de la La sœur cadette de Kardashian Il s’apprêtait à lancer cette nouvelle marque et le jour tant attendu est arrivé, tous les produits qu’il préparait pour sa boutique en ligne sont déjà en vente.

Cette fois, il a fait l’annonce avec un photographie affectueuse dans laquelle elle apparaît trempée juste au moment d’une séance photo professionnelle, avec laquelle elle a capturé différentes images alors qu’elle portait les maillots de bain qui sont à vendre.

Dans ce cas, il s’agit d’un slip de bain avec une coupe très intéressante et colorée Orange, l’une des teintes qu’il aimait le plus dans cette collection et qu’il a beaucoup utilisé dans les différents modèles et designs qu’il présente.

Bien sûr le ‘je Comme’ Ils sont arrivés tout de suite et plus de 8 500 000 interactions ont été recueillies, un nombre impressionnant même pour cette grande célèbre, en plus du fait que les commentaires reflètent le grand plaisir qu’ont eu les internautes de ce lancement la félicitant volontiers et bien sûr lui déclarant l’amour comme ils toujours faire.

Ceux qui se considèrent comme de véritables admirateurs de la jeune femme partagent ce beau contenu afin que davantage de personnes puissent savoir ce qu’elles découvrent sur ces ventes qui épuisent rapidement leur inventaire et qu’elles puissent être intéressées par l’achat de certains de leurs nouveaux produits.

Il est également important de rappeler qu’en ce moment Kylie Jenner attend un deuxième bébé avec Travis Scott, son partenaire avec qui elle est récemment revenue et donc ils attendent déjà le numéro deux fruit de leur amour.

Restez sur Show News et continuez à découvrir tout ce qui est nouveau sur Kylie Jenner, ainsi que quelques souvenirs que son ventre a parfois de ses meilleures photographies – un créateur de contenu qui vaut la peine d’être suivi.