Kylie Jenner a retiré ses piercings pour d'excellents conseils

Le célèbre femme d’affaires et maquette, Kylie Jenner, est actuellement considérée comme l’une des plus importantes représentantes de la mode et de la Mode, une industrie qui s’est énormément développée et qu’elle s’est elle-même chargée de l’élever avec ses produits de maquillage et son excellente façon de modeler.

Cependant, avant d’être ce que l’on voit aujourd’hui, la jeune femme a connu de nombreuses étapes et l’une d’entre elles fut celle de la piercings, chose qui n’a pas duré longtemps grâce à d’excellents conseils qu’elle a reçus de l’une des personnes qui travaillent avec elle.

Dans toute son histoire, il a eu regards très amusant et coquetteC’était aussi comme ça qu’on pouvait la voir à l’occasion pleine de piercings, au total elle en avait neuf dans les oreilles, cependant cette situation inquiétait l’une de ses stylistes, qui en plus de se débattre un peu avec les coiffures pensait aussi à la marques de commerce.

son styliste il considérait que les marques de luxe qu’il voulait collaborer Peut-être qu’il en douterait avec elle au moment de voir cette présentation pleine de boucles d’oreilles, alors elle lui a recommandé et lui a donné le conseil de laisser les piercings pour toujours.

Ce conseil a été très important dans sa carrière et en fait c’est quelque chose dont vous devriez être très reconnaissant en tant que styliste, grâce à cela, elle a réussi à voir s’il était encore plus sophistiqué et élégant, perdant ainsi également cette casquette d’adolescent rebelle qu’il y avait là. de nombreuses marques n’allaient pas leur convenir.



Kylie Jenner dans son stade d’adolescente et rebelle avec ses 9 piercings.

De plus, cela lui a également permis d’avoir une image si forte et si propre que ses propres marques ont obtenu ce même caractère, Kylie Cosmetics a pris son envol et est devenue l’une des entreprises aux revenus les plus élevés grâce à Internet, elle-même est en charge de en faire la publicité sur Instagram avec des photos d’elle-même et d’autres modèles.

L’influenceuse a également eu l’opportunité de participer avec des marques incroyables en plus de ses propres créations, représentant des campagnes publicitaires très importantes des marques les plus importantes auxquelles vous pouvez penser, en seulement 24 ans, elle a gagné des sommes incroyables et continue à le faire.

