Kylie Jenner accusée encore une fois de pêcher au noir après avoir révélé un bronzage foncé

Kylie Jenner a une nouvelle fois été accusée de pêche au noir. L’ancienne de L’incroyable famille Kardashian s’est retrouvée au centre de la controverse dimanche après avoir partagé une vidéo sur son histoire Instagram d’elle montrant son ventre rond en écoutant « Smoke » de Don Toliver, avec HVN et SoFaygo. Après avoir visionné le clip, de nombreux utilisateurs de médias sociaux ont noté que le teint de Jenner était beaucoup plus foncé que d’habitude, une observation qui a immédiatement suscité des critiques.

Réagissant à la vidéo, un utilisateur des réseaux sociaux a écrit : « Personne ne parle de la pêche au noir de Kylie, hein », et un autre a demandé : « Pourquoi sa couleur de peau est-elle comme ça ? Une autre personne a tweeté, « clairement, elle essaie d’avoir l’air noire », avec un quatrième utilisateur de Twitter fustigeant tout le clan KarJenner, demandant » combien de fois nous devons réitérer que les filles Jenner sont juste BLANCHE. Mayo white. Pas un peu de blanc ethnique. … La pêche au noir de Kylie est encore plus flagrante parce qu’elle est aussi blanche que blanche peut l’être. » Une autre personne a plaisanté en disant que Rachel Dolezal – l’ancienne militante qui prétendait tristement être noire, bien qu’elle soit née de parents blancs, et même devenue présidente d’un chapitre de la NAACP à Spokane, Washington – pourrait « jouer Kylie dans le biopic.

.@KylieJenner est magnifique dans la nouvelle histoire Instagram en écoutant la nouvelle chanson de @DonToliver, #Smoke, avec #HVN & @ImSoFaygo. pic.twitter.com/W9luS76x9S – Pop Crave (@PopCrave) 20 octobre 2021

C’est loin d’être la première fois que Jenner est accusé de pêche au noir, un terme moderne désignant une forme d’appropriation culturelle qui décrit lorsqu’une figure des médias sociaux ou une célébrité tente de paraître noire, généralement par le biais de maquillage ou d’édition. En août 2020, la magnat du maquillage a été accusée de pêche au noir après avoir modifié la légende d’une photo Instagram de « fille à la peau brune » à « fille aux yeux bruns ». En 2019, elle a été critiquée pour une photo aux côtés de Jordyn Woods, beaucoup notant que le teint de Jenner était presque le même que celui de son ancien ami, avec une personne écrivant à l’époque, « pourquoi kylie jenner (blanc) et jordyn (noir) le MÊME couleur de peau ?!? »

Jenner n’est pas seul dans la polémique. Ses sœurs ont également fait l’objet de critiques similaires, Kim et Khloe Kardashian étant accusées d’appropriation culturelle après avoir porté à plusieurs reprises des coiffures traditionnelles noires. Ils ont également été accusés de pêche au noir pour avoir assombri leur peau. Kendall Jenner, quant à elle, a fait face à un contrecoup en octobre 2018 après que ses cheveux aient été coiffés dans ce qui semblait être un afro pour sa séance photo Vogue.

D’autres célébrités ont également été accusées de pêche au noir, notamment la chanteuse de Little Mix Jesy Nelson, qui a été accusée plus tôt ce mois-ci de l’acte dans le clip de son premier single solo, « Boyz », avec Nicki Minaj. Nelson a ensuite abordé le contrecoup, affirmant dans une déclaration que son « intention n’était jamais, jamais d’offenser les personnes de couleur avec cette vidéo et ma chanson ». Jenner n’a pas répondu au contrecoup pour le moment.