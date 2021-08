Kylie Jenner annonce la prochaine ligne de bain Kylie

Il y a d’abord eu Kylie Cosmetics, puis Kylie Skin, et maintenant, apparemment, Kylie Swim est en préparation. Oui, Kylie Jenner, qui adore mettre son prénom sur chaque entreprise qu’elle crée, a annoncé mardi qu’elle lançait une ligne de maillots de bain lorsqu’elle a publié des images teaser sur son flux IG et ses Stories. Sur la photo initiale, elle porte un style teint rose et orange avec un haut dos nu, un bas échancré et des détails à lanières sur le torse.

Dans certaines photos des coulisses de son histoire Insta, il y avait aussi un aperçu d’un une-pièce orange avec des armatures, ainsi qu’un design jaune vif. Compte tenu des choix de mode accrocheurs de la plus jeune sœur Jenner, en particulier en ce qui concerne les maillots de bain (référez-vous simplement à ceci, ceci, ceci et cela, pour commencer), il est logique qu’à partir de ces extraits, nous puissions dire qu’il y aura des couleurs vives et des découpes audacieuses incluses dans le mélange.

@Kylie Jenner

@Kylie Jenner

Les seuls détails sont que le lancement “arrive bientôt …” selon la bio de la page IG et qu’il y aura peut-être une esthétique rétro basée sur le choix de police d’aspect groovy pour le logo. Juste spéculer ici!

Kylie n’est que la dernière célébrité à entrer dans l’industrie, car il y en a d’innombrables autres, dont Inamorata Swim d’Emily Ratajkowski, Tropic of C de Candice Swanepoel, le partenariat d’Ashley Graham avec Swimsuits For All, et même la marque Good American de sa sœur Khloé Kardashian propose des maillots de bain. Kendall + Kylie – c’est-à-dire que la ligne a commencé avec sa sœur aînée Kendall qui a fait ses débuts en 2016 – a également des maillots une pièce et des bikinis, donc je ne sais pas comment les choses vont se dérouler maintenant que Kylie bifurque avec ses propres styles. Cet article sera mis à jour avec plus de détails une fois que nous les aurons, mais si vous êtes maintenant d’humeur à acheter des maillots de bain, n’hésitez pas à parcourir ce qui suit.

