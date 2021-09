Kylie Jenner annonce officiellement sa deuxième grossesse

Alors que Kylie Jenner a gardé secrète sa première grossesse, elle fait les choses différemment la deuxième fois. Mardi, Jenner a annoncé sur les réseaux sociaux qu’elle attendait son deuxième enfant avec Travis Scott. Jenner et Scott partagent également une fille de trois ans, Stormi.

Pour annoncer la nouvelle passionnante, Jenner a posté une vidéo sur Instagram. La vidéo commence avec la star montrant un test de grossesse positif. L’adorable clip montrait également le moment où Jenner a annoncé à sa mère, Kris Jenner, la nouvelle passionnante. La jeune femme de 24 ans a demandé l’aide de Stormi, qui a remis des photos d’échographie à sa grand-mère. Kris était, naturellement, ravie de l’annonce de la grossesse de sa fille et a même déclaré: “C’est l’un des jours les plus heureux de ma vie.”

La vidéo montre également Jenner célébrant son anniversaire, qui tombe le 10 août, avec sa famille. Ailleurs dans la vidéo, Jenner, Scott et Stormi se rendent au cabinet du médecin pour une échographie afin d’avoir un aperçu du dernier-né de la famille. Puis, à la fin du clip, la star de L’incroyable famille Kardashian pose dans une tenue noire avec une découpe stratégique pour mettre en valeur son baby bump en pleine croissance. Stormi dépose ensuite gentiment un baiser sur le ventre de sa mère et dit avec enthousiasme “bébé!”

Il a été initialement rapporté fin août que Jenner attendait son deuxième enfant. TMZ a rapporté qu’elle était aux « tout premiers stades » de la grossesse et qu’elle ne connaissait pas encore le sexe du bébé. Jenner n’a peut-être pas confirmé sa grossesse jusqu’à présent, mais Caitlyn Jenner a laissé entendre qu’elle attendait un autre petit-enfant. Lors d’une visite à The Toy Story, Caitlyn a déclaré aux journalistes que son 19e petit-fils était “au four”. Cependant, il a été rapporté plus tard qu’elle faisait probablement référence à son fils, Burt, et à sa femme, Valerie, qui attendent leur troisième enfant ensemble.

Jenner gère ses nouvelles de grossesse de manière très différente cette fois-ci. Lorsqu’elle était enceinte de son premier enfant, elle n’a pas confirmé publiquement qu’elle attendait. Ce n’est qu’à la naissance de sa fille qu’elle a annoncé la nouvelle de son bébé et partagé quelques photos et vidéos prises au cours de sa grossesse. Quant à savoir pourquoi elle a choisi de garder sa grossesse secrète, elle a expliqué à Andy Cohen plus tôt cette année lors de la réunion de KUWTK qu’elle voulait simplement garder cette partie de sa vie privée. Elle a dit: “J’ai partagé tellement de ma vie. J’étais aussi très jeune quand je suis tombée enceinte, et c’était juste beaucoup pour moi personnellement. Je ne savais pas comment j’allais aussi faire connaître cela au public et avoir l’opinion de tout le monde . Je pense que c’était juste quelque chose que je devais traverser par moi-même.”