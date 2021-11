Kylie Jenner avait l’air inquiète pendant le tournage de Travis Scott, une vidéo montre

Lire du contenu vidéo

Kylie Jenner semblait être conscient que quelque chose n’allait pas pendant Travis Scott‘s set, en témoigne son attitude sérieuse peu de temps après qu’il soit monté sur scène … quelque chose que vous pouvez maintenant voir en vidéo.

TMZ a obtenu des images de concert dont on nous dit qu’elles ont été prises environ 10 minutes après le début de la performance de Travis, qui, selon des témoins oculaires, a commencé à 21 heures précises … et a duré environ une heure et 15 minutes, radicalement différente de la chronologie de Houston PD de seulement 40 min.

Regardez le clip… vous voyez Kylie, Kendall et un groupe de membres de leur entourage/de la sécurité qui traînaient sous une tente éloignée de la scène… littéralement se sont effondrés au milieu d’une foule massive qui les entourait. À ce stade, Kylie semble solennelle.

Comme vous pouvez le voir, elle porte un masque facial et a les mains jointes… regardant avec ce que l’on pourrait interpréter comme une expression nerveuse, ou à tout le moins – une expression qui donne à réfléchir.

Son langage corporel en dit long ici aussi – ce qui contraste fortement avec celui de sa sœur … qui est sans masque et se balance avec un grand sourire sur le visage. Kylie, pour une raison quelconque, ne semblait pas être dans le même esprit à ce stade – et un témoin oculaire suggère que la raison est évidente.

La personne qui a filmé cela nous dit qu’elle a commencé à sentir la foule affluer à ce stade et qu’elle perdait le contrôle de son équilibre, ce qui l’a incitée à vouloir sortir le plus rapidement possible. On ne sait pas si l’ambulance se frayait un chemin à travers la foule maintenant – ou si le témoin a vu / entendu des gens s’évanouir – mais il est plausible que cela ait pu se produire ici.

Dans tous les cas, il est intéressant que la personne qui a filmé cela ressentait un sentiment de danger et de terreur à ce moment-là … et a filmé Kylie apparemment inquiète également à peu près au même moment. Cela suggère qu’elle savait peut-être que les choses allaient mal – même si elle n’était pas au courant les gens étaient en train de mourir/mort… quelque chose qu’elle explique dans sa déclaration.

Il y a aussi le fait que Kylie a filmé l’ambulance dans sa propre histoire IG – un clip qu’elle a finalement supprimé, tout en laissant le reste de ses images en place – ce qui montre encore une fois … qu’elle était au moins consciente du fait que des gens avaient été grièvement blessés ou malade, et avait besoin d’une aide immédiate.

Bien sûr, l’évidence… même si elle avait un peu pris conscience de la gravité de la situation au fur et à mesure que tout se déroulait, qu’aurait-elle bien pu faire ???

En effet, probablement rien d’où elle était… car elle était loin de la scène et n’avait aucun moyen réaliste de mettre la main sur Travis STAT alors qu’il continuait son set. Pourtant, la seule chose qui reste curieuse est le calendrier de Houston PD indiquant quand les choses ont été fermées.

tw// cadavre Travis chante vraiment en regardant un cadavre ? QUOI TF pic.twitter.com/saQ7UWx1zt – linda (@selankasgomez) 6 novembre 2021 @selankasgomez

Le chef, Troy Finner, a déclaré que les organisateurs de l’événement avaient dit à son équipe que Travis était monté sur scène à 21h30 et s’était terminé à 22h10, mais les gens contestent que … affirmant que cela a duré beaucoup plus longtemps et que le danger était également présent pendant bien plus longtemps que cette fenêtre.

Il a également déclaré que la raison pour laquelle les choses n’avaient pas été emballées plus tôt était peut-être la peur qu’une émeute éclate parmi une jeune foule … ce qui est une logique intéressante. Maintenant, Finner a dit qu’ils examineraient encore plus le timing pour cerner une séquence d’événements plus précise – mais sur la base de ce récit qui nous a été donné, cette folie a duré un bon bout de temps.