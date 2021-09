Kylie Jenner brise le silence et confirme sa grossesse

Dans le clip d’une minute et demie partagé par Kylie et Scott, vous pouvez voir comment ils vont chez le médecin ensemble et Stormi voit et entend les battements de cœur de son petit frère à l’échographie.

Malgré que Kylie n’a pas précisé combien de mois de grossesse ou le sexe du bébé Il est clair qu’elle est au moins dans son deuxième trimestre alors qu’elle montre son baby bump dans une robe noire moulante avec une découpe qui révèle son ventre.

Kylie révèle également que Kris l’a découvert parce que Stormi lui a remis une enveloppe avec des photos de son échographie. En outre, Il a organisé un dîner aux chandelles et aux lumières pour célébrer avec sa famille et ses proches.