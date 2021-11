Kylie Jenner brise le silence sur les décès au festival de musique Astroworld de Travis Scott

Kylie Jenner s’exprime à la suite des événements tragiques qui ont eu lieu au festival de musique Astroworld de Travis Scott. Sur son histoire Instagram, Jenner a publié une déclaration dans laquelle elle a exprimé qu’elle et Scott étaient « brisés et dévastés » par ce qui s’était passé. Au moins huit personnes sont mortes et des dizaines d’autres ont été hospitalisées après que son tournage à Houston, au Texas, ait eu lieu vendredi soir.

« Travis et moi sommes brisés et dévastés. Mes pensées vont à tous ceux qui ont perdu la vie, ont été blessés ou affectés de quelque manière que ce soit par les événements d’hier [sic] », a commencé la déclaration de Jenner. Elle a poursuivi en disant qu’elle pensait également à la « communauté de Houston » et à son partenaire en ce moment, car elle a affirmé que ni elle ni Scott n’étaient au courant de la gravité de la situation au moment où elle se déroulait. La star de L’incroyable famille Kardashian a écrit que Scott n’aurait pas continué la série s’il avait su ce qui se passait.

« Je tiens à préciser que nous n’étions au courant d’aucun décès jusqu’à ce que la nouvelle soit sortie après le spectacle et qu’en aucun monde nous n’aurions continué à filmer ou à jouer », a poursuivi Jenner. « J’envoie mes plus sincères condoléances à toutes les familles pendant cette période difficile et je prierai pour la guérison de tous ceux qui ont été touchés. » Scott a également publié une déclaration sur les réseaux sociaux après l’événement tragique.

« Je suis absolument dévasté par ce qui s’est passé hier soir », a écrit samedi le rappeur sur les réseaux sociaux. « Mes prières vont aux familles et à tous ceux qui ont été touchés par ce qui s’est passé au festival Astroworld. Houston PD a tout mon soutien alors qu’ils continuent de se pencher sur la perte tragique de vies humaines. Je m’engage à travailler avec la communauté de Houston pour guérir et Soutenez les familles dans le besoin. Merci à Houston PD, Fire Department et NRG Park pour leur réponse immédiate et leur soutien. »

Vendredi soir, une situation intense et effrayante a éclaté au concert de Scott. Pendant l’événement, les foules se sont précipitées sur la scène et ont contourné la sécurité, ce qui a entraîné le piétinement de nombreux participants. Les comptes de médias sociaux d’Astroworld ont publié une déclaration en réponse à la tragédie, mais elle a été critiquée, certains pensant qu’ils minimisaient l’événement en déclarant qu’il y avait eu une « série d’arrêts cardiaques ». Les comptes officiels ont annoncé plus tard que le jour 2 du festival Astroworld serait annulé au milieu d’une enquête en cours sur ce qui a conduit à cette épreuve mortelle.