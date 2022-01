Kylie Jenner déclare « Je suis une femme » tout en exhibant son baby bump

Quant à savoir comment elle se débrouille dans les coulisses, une source a déjà dit à E! News que Kylie était occupée à préparer l’arrivée de leur deuxième enfant.

« Elle passe du temps avec sa famille et quelques amis proches et fait son nid jusqu’à l’arrivée du bébé », a déclaré une source proche de Kylie à E! Nouvelles le mois dernier. « Elle adore être à la maison et prépare la crèche. »

Le premier-né du couple s’est également préparé pour le dernier-né de la famille. « Stormi est vraiment excitée d’avoir un frère et une sœur et parle du bébé toute la journée », a déclaré la source. « Elle est pleinement consciente et est très excitée. »

Quant à papa, « Travis a été par [Kylie’s] côté et a été d’un grand soutien pendant sa grossesse, « a partagé la source ». Ils sont tous les deux impatients de voir le bébé arriver. »