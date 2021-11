Kylie Jenner défend Travis contre la tragédie d’Astroworld, il ne le savait pas

Kylie Jenner fait écho aux sentiments de son partenaire, Travis Scott, disant qu’ils ont le cœur brisé par la tragédie d’Astroworld qui a fait 8 morts et des centaines de blessés – insistant sur le fait que Travis n’était pas au courant de la gravité de la situation lorsqu’il se produisait alors que la foule montait en flèche.

Kylie a déclaré: « Travis et moi sommes brisés et dévastés. Mes pensées et mes prières vont à tous ceux qui ont perdu la vie, ont été blessés ou affectés de quelque manière que ce soit par les événements d’hier. »

Lire du contenu vidéo

Elle a ensuite critiqué le fait que Travis soit resté sur scène pendant 40 minutes après le déroulement de la tragédie … « Et aussi pour Travis qui, je le sais, se soucie profondément de ses fans et de la communauté de Houston, je tiens à préciser que nous n’étions pas au courant de tout décès jusqu’à ce que la nouvelle soit publiée après le spectacle, et en aucun monde n’aurait continué à filmer ou à jouer. »

Kylie – qui est enceinte d’elle et du deuxième enfant de Travis – ainsi que Stormi, 3 ans, étaient sur place mais loin de la foule. Kendall Jenner était aussi avec eux.

En attente de votre autorisation pour charger le média Instagram.

Plus tôt Travis a posté, » Honnêtement, je suis juste dévasté… Nous travaillons actuellement pour identifier les familles afin de pouvoir les aider à traverser cette période difficile.

Quant à Kylie, elle a terminé par des mots de sympathie… « J’envoie mes plus sincères condoléances à toutes les familles pendant cette période difficile et je prierai pour la guérison de tous ceux qui ont été touchés. »

Lire du contenu vidéo

TMZ.com

Jenner a été critiqué en ligne pour avoir laissé des histoires Instagram de la foule, qui semblaient montrer une ambulance essayant de se frayer un chemin.

Le festival est sévèrement critiqué pour ne pas avoir arrêté le concert, malgré le fait que les intervenants d’urgence aient déclaré que la scène était un événement « de nombreuses victimes » alors qu’ils tentaient de réanimer certaines des victimes.

ça fait mal à voir… ça me fait mal au ventre. Travis Scott est MALADE pic.twitter.com/CgaAPHapBT – Statut de Barb (@barb_status) 6 novembre 2021 @barb_status

Dans une vidéo, un spectateur supplie un caméraman de mettre fin au spectacle en criant : « Les gens sont en train de mourir ».