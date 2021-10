Kylie Jenner dépose une ordonnance restrictive après que le harceleur ait déclenché des feux d’artifice dans son jardin

Kylie Jenner a déposé une autre injonction contre un harceleur cette semaine. Pourtant, l’homme est accusé de bien plus que d’essayer d’entrer dans sa maison. L’homme aurait sauté par-dessus la clôture de sa propriété de Los Angeles et aurait déclenché des feux d’artifice et aurait causé plus de 1 200 $ de dommages à la maison de Jenner. Il s’agit du dernier incident de harcèlement criminel pour Jenner, qui a été ciblée par un homme qui a affirmé qu’il voulait dire à Jenner qu’il l’aimait en juin.

Dans le cas le plus récent, l’homme serait arrivé au domicile de Jenner vers 22 heures mercredi, ont indiqué des sources policières à TMZ. L’homme a demandé à ses gardes de sécurité de lui permettre de rencontrer Jenner, mais ils ont refusé. Il est parti, mais est revenu plus tard et a commencé à déclencher des feux d’artifice devant sa maison. Il a ensuite sauté la clôture, mais ses efforts pour échapper à la police ont échoué. Ils sont rapidement arrivés sur les lieux et ont attrapé l’homme avant qu’il ne puisse franchir les barrières de sécurité de Jenner.

L’homme aurait continué à fouiller dans ses poches comme s’il avait une arme, a déclaré une source à TMZ. Le suspect, qui mesure 6 pi 4 po et pèse 240 lb, aurait transporté une valise avec un marteau, un maillet en caoutchouc, un briquet et des feux d’artifice. La police a déclaré qu’il avait endommagé environ 1 200 $ à la barrière de sécurité de Jenner. Il avait été condamné pour crime. Le vandalisme et détenu sous caution de 20 000 $. Vendredi, TMZ a rapporté que Jenner avait déposé une ordonnance restrictive pour empêcher l’homme de se rendre à nouveau chez elle. Elle n’était pas chez elle au moment de l’incident présumé.

Jenner, 24 ans, a affronté plusieurs harceleurs au fil des ans. En juin, un homme aurait refusé de quitter la propriété de Jenner à Los Angeles jusqu’à ce qu’il la rencontre pour lui dire qu’il l’aimait. L’équipe de sécurité de Jenner a refusé de le laisser la rencontrer et l’a détenu jusqu’à l’arrivée de la police. L’homme de 35 ans a été arrêté et condamné pour intrusion, avait rapporté TMZ à l’époque. En novembre 2019, un autre homme a été condamné à un an de prison après avoir plaidé sans conteste les accusations d’intrusion et a reçu l’ordre de rester à 100 mètres du domicile de Jenner.

En avril, la sœur aînée de Jenner, Kendall Jenner, a demandé une ordonnance restrictive contre Shaquan King, qui aurait nagé nu dans sa piscine le 28 mars jusqu’à ce que son équipe de sécurité le retire de la piscine. L’homme a passé quelques heures en prison avant d’être libéré et s’est rendu au domicile de Jenner, où il a de nouveau été arrêté. En mai, King a conclu un accord de plaidoyer et a été condamné à 180 jours de prison, rapporte TMZ.