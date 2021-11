Kylie Jenner, dévastée, s’exprime sur la tragédie mortelle survenue au concert de Travis Scott

Nouvelles connexes

Le dernier concert de Travis Scott (30 ans), rappeur et petit ami de Kylie Jenner (24), s’est terminé en malheur. Une bousculade survenue lors de la performance de l’artiste au festival qu’il organise, Astroworld, a quitté huit morts et des dizaines de blessés. Un événement tragique qui a choqué la plus jeune des Kardashian, qui a rompu il y a quelques heures son silence après avoir reçu des centaines de critiques pour son attitude face à l’événement.

Kylie Jenner a parlé à travers ses histoires Instagram avec un message émotionnel de soutien à toutes les victimes. « Travis et moi sommes brisés et dévastés. Mes pensées et mes prières avec tous ceux qui ont perdu la vie, ont été blessés ou affectés de quelque manière que ce soit par l’événement d’hier. Et aussi pour Travis, dont je sais qu’il se soucie profondément de ses fans et de la communauté de Houston », a commencé à écrire la jeune mannequin, avant de lever toutes sortes de doutes et d’expliquer, en réalité, comment elle a découvert cet épisode tragique.

pic.twitter.com/ijXKslw7E2 – TRAVIS SCOTT (@trvisXX) 6 novembre 2021

« Je tiens à préciser que nous n’étions au courant d’aucun décès jusqu’à ce que la nouvelle soit sortie après le spectacle. Si nous avions su, nous n’aurions pas continué à tourner ou à jouer », a déclaré Kylie Jenner, qui a été critiquée pour ne pas avoir arrêté la performance de Travis Scott pendant l’avalanche. Je prierai pour la guérison de tous ceux qui ont été touchés », a conclu l’influenceuse, qui était présente à l’émission avec sa fille Stormi (3) et sa soeur Kendall (26).

Le message diffusé par Kylie Jenner sur ses réseaux sociaux. Instagram

Les mots de Kylie correspondent à ceux de Travis Scott, qui a également envoyé un message via les réseaux sociaux, peu de temps avant sa compagne. « Mes prières vont aux familles et à tous ceux qui sont touchés par ce qui s’est passé au festival Astroworld », a déclaré le rappeur, qui affirme être « engagé à travailler avec la communauté de Houston pour guérir et soutenir les familles dans le besoin ». En outre, il a offert son « plein soutien » au service de police de Houston, chargé d’enquêter sur l’incident pour clarifier les causes qui ont provoqué l’avalanche mortelle dans la population. « Je suis dévasté et je ne pourrais jamais imaginer que quelque chose comme ça se produise. Je ferai tout mon possible pour vous tenir au courant de ce qui se passe », a-t-il conclu.

L’investigation

Les services d’incendie ont expliqué que l’incident s’est produit lorsque la foule assistant au concert a commencé à « se comprimer vers le devant de la scène ». Cette situation a provoqué des scènes de panique parmi les assistants et des bagarres, qui ont causé les premiers blessés. « Le pire s’est produit vers 21h15, heure locale, lorsque la foule d’environ 50 000 personnes a commencé à se déplacer vers le devant de la scène », a déclaré le chef des pompiers de Houston, Samuel Peña, aux médias.

Les organisateurs ils ont arrêté le concert quand il était évident que plusieurs personnes avaient été blesséesa déclaré le chef de la police de Houston, Troy Finner. Il a également indiqué qu’il était trop tôt pour déterminer ce qui a causé l’avalanche présumée de la foule qui a causé les morts, il a donc rejeté toute spéculation à cet égard jusqu’à ce que l’enquête soit terminée.

[Más información: Abrimos la puerta de la casa de Kylie Jenner: más de 5.000 metros cuadrados y un muro protector de más de tres metros]

Suivez les sujets qui vous intéressent