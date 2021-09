Kylie Jenner dévoile son baby bump dans une déclaration de mode frappante

in

Kylie Jenner prend une bouchée de la Grosse Pomme – ou devrions-nous dire orange ?

Le sept. 9, la femme enceinte E! La star de télé-réalité a dévoilé le dernier ajout à son look book de maternité en constante évolution lorsqu’elle a visité la Revolve Gallery dans le cadre de la Fashion Week de New York.

Kylie a attiré l’attention dans un trench-coat orange vif, qu’elle a associé à une paire de jeans oversize taille basse et à un haut à nouer qui a parfaitement accentué son ventre rond. L’entrepreneur en cosmétiques a complété l’ensemble street chic avec un sac à main Louis Vuitton, des talons pointus et des bijoux en or.

Quant à sa soirée en ville, une source a dit à E! News en exclusivité que Kylie s’était amusée à visiter l’exposition, qui présentait les collections de 13 designers, et à rencontrer les dirigeants de Revolve.

“Kylie adore la mode et était très excitée de voir de jeunes marques émergentes qui ne seraient normalement pas en mesure de se montrer”, a déclaré l’initié, décrivant la future maman comme étant “de très bonne humeur”.