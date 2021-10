Kylie Jenner dévoile son dressing d’automne et c’est un temple des chaussures et des sacs

Kylie Jenner révèle que sa garde-robe est un temple de chaussures et de sacs | INSTAGRAM

Le célèbre femme d’affaires et influenceur américain Kylie Jenner a montré à plusieurs reprises qu’elle possède l’une des maisons les plus incroyables et avec les espaces les plus impressionnants de toutes les stars du monde de la spectacleCependant, très peu de fois il nous avait permis d’entrer pour observer ses étagères ou ses placards, où bien sûr il a des collections de vêtements et de chaussures.

A cette occasion, il nous a montré un coin incroyable de sa vestiaire, sur une photo qui a impressionné ses plus de 278 millions de followers qui ne pouvaient pas croire ce qu’ils voyaient, car c’est tout un temple des chaussures et des sacs, de créateurs et de marques incroyables.

C’est un divertissement qu’il a partagé en tant que publication sur son Instagram officiel il y a quelques heures, saluant l’automne et les couleurs qui seront utilisées pour cette session où le temps a déjà changé et donc son style doit aussi le faire.

Sur chacune des étagères, nous pouvons voir différentes chaussures de couleurs convient à saison comme le café noir doré et les tons d’arbre qui changent de couleur et font tomber leurs feuilles, elle s’est donc inspirée de la nature pour cette superbe collection.

Dans la partie supérieure, il a placé sept sacs également de différentes textures et couleurs de matières qui se combinent parfaitement avec chacune de ses chaussures et tenues.

Immédiatement après la publication, elle a reçu plus de 3 500 000 likes, un nombre assez impressionnant, malgré le fait qu’il ne s’agisse pas d’un cliché de sa silhouette ou d’elle en maillot de bain, qui sont celles qui reçoivent normalement beaucoup plus d’attention, mais comme elle aussi. Il a beaucoup d’adeptes, ils ont trop aimé observer ce genre de détails et ce qui nous a permis d’entrer dans ce coin spécial de leur maison.



Kylie Jenner a partagé son temple des chaussures et des sacs à porter cet automne.

Mais ce n’est pas tout car dans les commentaires ses fans se sont chargés de lui dire qu’elle est une reine et qu’elle n’en attendait pas moins de ses goûts, en plus de cela certains ont ressenti cette différence économique qu’ils ont avec la jeune femme qui a n’a cessé de réussir dans le monde des affaires grâce à ses produits et ses marques qui n’ont cessé de se vendre.

De plus, dans son profil, il a partagé qu’il avait des produits de sa sœur Kim Kardashian prêts à être livrés et a également montré ce qu’il y avait à l’intérieur des boîtes et qu’il s’agissait d’ensembles impressionnants de vêtements qu’il aimait et qu’il est prêt à utiliser comme bien.

Il partageait également une séance photo qu’il aimait beaucoup avec sa sœur Kendall Jenner, qui est apparue hier avec une publication qui a un style très intéressant où les photos ont une perspective et une inclinaison que nous n’avons jamais vues auparavant, ceci avec raison pour la fête d’Halloween et ce mois d’octobre.

Dans ses histoires, elle partageait un produit pour bébé de sa propre marque Kylie Baby utilisé sur sa propre petite Stormi qui utilisait ce shampooing pour garder ses rires bien définis et ses cheveux bien soignés bien sûr avec tout l’amour de sa mère

Ces produits n’ont pas cessé d’être achetés par ses admirateurs et admirateurs qui savent qu’il n’utilise que des produits de meilleure qualité afin d’amener sa nouvelle entreprise au sommet du succès, en plus de laquelle il lançait également sa propre ligne de maillots de bain, qui ont a également été très bien reçu bien que certains utilisateurs aient partagé qu’ils avaient des détails négatifs.