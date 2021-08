in

Enceinte, Kylie Jenner attend son deuxième bébé avec Travis Scott. De multiples sources assurent que la star de télé-réalité est à nouveau enceinte.

La milliardaire de 24 ans est enceinte pour la deuxième fois de son bébé papa, Travis Scott, ont déclaré plusieurs sources à PageSix. Les gens le signalent aussi.

Le couple a déjà une fille de 3 ans, Stormi, et Jenner a été très ouverte sur le fait de vouloir un petit frère pour sa petite fille. Une source a déclaré que toute la famille était “super excitée”.

La nouvelle de la deuxième grossesse de Kylie Jenner intervient après que Caitlyn Jenner a annoncé ce jeudi qu’elle attendait un autre petit-enfant, mais il s’est avéré qu’elle faisait référence à son fils Burt Jenner, qui attend son troisième enfant avec sa partenaire Valerie Petolo.

La plus jeune des Kardashian-Jenner a commencé à faire l’objet de rumeurs de grossesse cet été, après l’avoir vue dans des vêtements très amples dans l’Idaho. Elle a également partagé des photos d’un sushi qu’elle allait manger, les fans ont immédiatement remarqué qu’elle n’avait pas de poisson, “Kylie mange des sushis sans poisson … elle est enceinte.”

Puis elle a posté des photos d’un cocktail sur ses Stories Instagram, comme pour faire taire cette rumeur, “Rien de tel qu’un martini au litchi” suivi de photos de ceviche de poisson.

Et il y avait de nombreuses théories selon lesquelles les photos qu’elle publiait étaient anciennes, ou qu’elle les avait sauvegardées pour être publiées régulièrement et ainsi cacher sa grossesse, comme elle l’a fait avec sa fille Stormi. Les fans ont compris qu’elle avait toujours la même manucure et des détails comme ça… TROP DE TEMPS LIBRE !

On avait déjà signalé que Kylie et Travis étaient toujours follement amoureux et qu’elle confirmait leur réconciliation.

Alors, Kylie Jenner enceinte attend un deuxième bébé avec Travis Scott !!

