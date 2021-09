Kylie Jenner, enceinte, note qu’elle est “vraiment éclatée” et partage une nouvelle photo

in

Kylie Jenner se bouscule !

Le vendredi soir, sept. 24 ans, la star de 24 ans de L’Incroyable Famille Kardashian, qui est enceinte d’elle et Travis Scottle deuxième enfant de , a présenté un nouveau selfie de bosse de bébé sur ses histoires Instagram.

“J’ai vraiment éclaté ces dernières semaines”, a écrit Kylie en légende de la photo, qui la montre vêtue d’un haut noir et d’un pantalon assorti.

Kylie a confirmé le 7 septembre. 7 qu’elle est bien enceinte, après des semaines de spéculation, partageant une douce vidéo familiale qui comprenait également Travis et leur fille de 3 ans Stormi Webster. Elle n’a pas révélé sa date d’accouchement.

Dans une interview de 73 questions filmée pour Vogue et publiée le jeudi 7 septembre. Le 23 mars, la fondatrice de Kylie Cosmetics a déclaré que leur petite fille était “très excitée d’être une grande sœur”.

On a également demandé à la star si elle et le rappeur avaient choisi un nom pour leur arrivée prochaine. Kylie a répondu: “Eh bien, nous devons d’abord découvrir le sexe et nous avons décidé d’attendre.”