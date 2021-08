Kylie Jenner est-elle enceinte ? Voici la théorie convaincante de ses fans

in

Sur les images, les ongles de Kylie sont peints en rose clair et certains de ses fans aux yeux d’aigle assurent que la manucure sur ces photos a au moins deux mois, c’est-à-dire les photos n’ont pas été prises hier lors de son brunch d’anniversaire.

Un utilisateur de TikTok a partagé une vidéo dans laquelle elle compare les ongles de Kylie dans l’album qu’elle a mis en ligne de son anniversaire supposé et une image partagée par Kim Kardashian dans des histoires dans lesquelles il est possible de voir que son les ongles sont peints en vert avec effet dégradé, en vérifiant que les photos que j’ai postées hier sont anciennes.

@hfazzz 💥 Ce n’est pas un exercice 💥 @kyliejenner 💅🏼💚💗🕵🏼‍♀️ merci de taguer la fille qui a repéré ça !! #kuwtk #kardashians #TEAquila #kyliejenner ♬ Oh mon dieu qu’est-ce que c’est – Mèmes drôles

La vidéo est rapidement devenue virale et, bien sûr, ses fans ont continué à enquêter et ont publié leurs conclusions sur Twitter. “Kylie Jenner est définitivement enceinte. Elle a définitivement pris toutes ses photos à l’avance et il suffit de regarder ici … elle a les mêmes ongles qu’elle a utilisés en juin, sur sa photo d’anniversaire qu’elle a publiée aujourd’hui », a écrit l’un d’eux.