Kylie Jenner est enceinte, les influenceurs sont au gala du Met et YikYak est de retour

Kylie Jenner serait enceinte de son deuxième enfant et il ne nous reste plus qu’à donner des accessoires aux TikTokers qui l’ont prédit il y a quelques semaines (1h15). Selon Page Six, les influenceurs « ruinent » le prochain Met Gala (17:12). Le mode Cringe de cette semaine est Summer Catch en l’honneur du 20e anniversaire du film (29:36), et Mike White est-il notre homme de la renaissance moderne (50:16) ?

Hôtes : Kate Halliwell, Amelia Wedemeyer et Kaya McMullen

Producteur : Kaya McMullen

S’abonner: Spotify / Podcasts Apple / Stitcher