Kylie Jenner est nue, peinte en or et ne porte qu’un string

Hier, la magnat du maquillage, méga-méga influenceuse et ancienne star de KUWTK Kylie Jenner a fait ce qu’elle fait de mieux : casser Instagram.

Dans ce qui pourrait être le mouvement le plus Lion de l’histoire enregistrée, Kylie s’est nue (à l’exception d’un string métallique étincelant ) et n’a recouvert ces courbes que de peinture dorée chatoyante. Puis elle a posté les photos sur Instagram, accumulant 10 millions de likes et comptant. Décontractée!

Toute cette glorieuse nudité de Jenner a été créée pour plus que mon plaisir personnel. Les clichés viennent en tandem avec la prochaine collection de maquillage pour le 24e anniversaire de Kylie, qui devrait être mise en ligne sur le site Web de Kylie Cosmetics le 10 août.

Je ne vais même pas perdre mon temps à expliquer le thème de la collection, car sur la base des photos promotionnelles pas si subtiles de Kylie, vous pouvez probablement le découvrir vous-même (déjà, c’est de l’or 24K). La sortie en édition limitée comprendra un tas de nouveaux produits et un coffret avec Kylie imprimé sur le devant.

Selon Kylie’s IG Stories, les produits à l’intérieur ne seront révélés que plus tard dans la journée, mais je peux facilement prédire qu’ils en feront le plus. C’est la saison des Lions après tout !

Kelsey Stiegman Rédactrice principale du style Kelsey est l’experte de la mode de Seventeen.com et le nerd résident de Harry Potter.

