Kylie Jenner et Khloé Kardashian sortent des intérieurs pour célébrer

La belle mondaine Kylie Jenner chouchoute souvent ses followers sur les réseaux sociaux avec ses photographies dans lesquelles ses courbes sont les protagonistes, mais cette fois elle a été rejointe par une alliée, sa sœur Khloe kardashian.

La femme d’affaires et sa sœur se sont réunies pour montrer leurs courbes blanches comme deux anges, mais assez coquines, car elles ont omis leurs intérieurs pour la photo. Les soeurs de Kim Kardashian ils portaient chacun leur propre style, mais tous les deux étaient assez beaux.

Kylie Jenner a fait monter la température avec un ensemble composé de deux pièces, la pièce du bas car c’étaient des intérieurs et celle du haut, composée d’un haut avec une coupe si particulière qu’elle exposait ses charmes et mettait en évidence l’absence d’intérieurs.

A ses côtés, on peut voir sa sœur aînée Khloé Kardashian, qui comme sa célèbre sœur portait ses longs cheveux dénoués et vêtue de blanc. La blonde de clan Kardashian il a utilisé une combinaison blanche avec une énorme ouverture qui a également mis en évidence l’absence d’intérieurs.

Cette photographie a été utilisée par les adeptes des Kardashian – Jenner pour célébrer l’anniversaire de la belle Khloé, à laquelle ils ont ajouté d’autres images partagées par les deux stars de Kepping Up With The Kardashians.

Sans aucun doute, Kylie Jenner est l’une des plus célèbres du clan Kardashian, la jeune fille de 24 ans n’arrête pas de capter les regards sur son passage et de voler les cœurs partout. Actuellement, Kylie fait partie des rumeurs qui indiquent qu’elle pourrait donner à Stormi un petit frère très bientôt.

Des rumeurs indiquent également que Kylie et Travis Scott seraient revenus dans une relation libre, dans laquelle tous deux peuvent sortir avec d’autres personnes et auraient même fait des apparitions en famille avec leur fille Stormi en public.