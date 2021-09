Kylie Jenner et la tendre vidéo de sa grossesse Happy Stormi !

in

Le deuxième grossesse de Kylie Jenner a été officiellement corroborée, grâce à un tendre vidéo que la femme d’affaires a partagé il y a à peine deux heures, sa fille Stormi Il a eu les réactions les plus tendres, qui ont heureusement été capturées dans ces images.

En commençant par un test de grossesse, Kylie Jenner a décidé d’enregistrer des points clés sur son téléphone portable pour ensuite faire une vidéo avec laquelle elle montrerait une grande partie de son nouveau processus en tant que mère pour la deuxième fois.

Depuis quelques semaines, les rumeurs d’une réconciliation avec Travis Scott père de sa fille, étaient déjà latentes, notamment celles liées à sa grossesse.

La belle célébrité de 24 ans a impressionné des millions de followers avec cette vidéo surprenante.

Depuis quelques mois, on savait que la mondaine, mannequin et femme d’affaires avait prévu de devenir mère très bientôt, la possibilité que Travis soit précisément le père a été évoquée, de sorte que sa fille partageait des liens de sang à 100%.

Dans sa publication Instagram, elle compte déjà plus de 19 millions de vues et également plus de 129 000 commentaires, où elle est évidemment félicitée, en particulier sa mère. Kris Jenner qui ne peut toujours pas contenir l’émotion.

Il semble que ce soit devenu une mode de partager des grossesses déjà avancées, à travers des vidéos comme l’a fait Kylie, en plus de son mariand Castrejón plus connu sous le nom de yuya a également surpris ses fans avec une vidéo surprise.

Les sœurs de Jenner lui ont écrit des commentaires très tendres et enthousiastes sur cette nouvelle grossesse qui semble être supervisée par sa fille Stormi qui est la plus excitée avec ses parents.

Certains mèmes mettant en vedette la petite fille ont été partagés sur Twitter, du fait que maintenant la fortune de Kylie devra être divisée en deux entre Stormi et son frère ou sa sœur, ils n’ont pas encore partagé ce que ce sera, ils attendent sûrement le moment attendu pour le partager.

Dans les images, on peut voir un peu de sa grossesse avancée et surtout sa belle beauté et son élégance s’exhibant comme toujours.

La seule réaction de sa famille qu’elle a partagée dans sa vidéo a été celle de sa mère qui a été immédiatement remplie de larmes et d’émotion, pour le simple fait qu’elle sera à nouveau grand-mère, jusqu’à présent la seule sœur qui n’a pas eu d’enfants est Kendall Jenner, peut-être que bientôt il surprendra aussi ses fans.