Kylie Jenner et sa famille se réunissent pour une baby shower

Kylie Jenner est sur le point de devenir maman x2, mais pas avant de faire une petite fête avec ses amis et sa famille les plus proches avant l’arrivée du nouveau pack.

Des sources ayant une connaissance directe nous disent que la sœur de Kylie, Khloe kardashian, lui a tenu le coup nouvelle maison (à côté de Kris Jenner) pendant le weekend. On nous dit que c’était surtout discret, en présence de la famille de Kylie, y compris ses nièces et neveux et quelques amis proches.

Khloe avait installé une station de massage, des friandises pour les participants et une tente avec des tables pour plus d’intimité.

Bien que nous ne connaissions pas la date exacte d’accouchement de Kylie, elle se rapproche certainement … il a été rapporté en août qu’elle était attendant, mais cela faisait déjà plusieurs mois.

En attente de votre autorisation pour charger le média Instagram.

Pas encore de mot sur si Stormi deviendra la grande soeur d’un petit frère ou d’une petite soeur … le bébé marquera #2 pour Kylie et Travis Scott — qui sont vraiment un couple — malgré un récent rapport de W Magazine.

Contrairement à sa grossesse avec Stormi, Kylie a certainement été plus visible cette fois-ci et embrassant l’amour de sa famille.

Il est possible que bébé Webster arrive avant la fin de l’année !