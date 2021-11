Kylie Jenner et Stormi étaient au concert de Travis Scott Astroworld

Kylie Jenner et Stormi étaient au concert de Travis Scott | INSTAGRAM

C’était ce vendredi 5 novembre au soir qu’un événement très tragique s’est produit au festival ASTROWORLD A Houston, alors que Travis Scott chantait sur scène, huit personnes ont malheureusement fini par perdre la vie.

Comme l’a raconté et nommé le chef des autorités, c’est une avalanche de foules qui a fait des ravages.

Bien sûr, le nom du rappeur est tendance et discuté sur les réseaux sociaux, ainsi que les personnes qui cherchent à tenir le rappeur pour responsable.

A cette époque, des informations ont émergé qui ont beaucoup inquiété les followers de Travis et bien plus ceux de son partenaire, il est dit que Kylie Jenner (Enceinte) et son la fille Stormi ils étaient au concert.

On ne sait pas exactement ce qui s’est passé cette nuit-là, mais ce que l’on sait, c’est qu’il s’agissait d’un public de 50 000 personnes, ceci grâce au fait que les billets étaient terminés pour éviter une accumulation supposée, chose qui ne pouvait être évitée, car Publique se balançait vers l’avant en essayant de se rapprocher le plus organiser.

Malgré le fait que les organisateurs du festival assurent qu’ils soignaient ces détails, le public a fini par devenir fou.

De nombreux participants se sont consacrés à utiliser leurs émotions et leurs sentiments sur ce qu’ils vivaient dans cet endroit, même l’artiste a dû faire le spectacle plusieurs fois en réalisant ce qui se passait, cependant, il semble que ce soit et tout indique qu’il n’était pas au courant quelles vies avaient été perdues jusqu’à la fin du spectacle et que les nouvelles ont commencé à émerger.



Kylie Jenner a posté cette déclaration sur son Instagram.

Bien sûr, le rappeur reçoit des opinions négatives et beaucoup ne l’accusent pas d’ignorer ce qui se passait sous ses yeux, mais comme nous l’avons mentionné précédemment, il semble qu’il n’ait pas réalisé ce qui se passait réellement.

En effet, dans l’une des histoires de la belle mondaine Kylie Jenner, on pouvait lire ce qu’il y avait dans le lieu avec sa fille, pourtant ils étaient loin du lieu, heureusement ils ont été sauvés en ayant été dans un endroit abrité.

Cependant, Kylie Jenner a également exprimé ses maux et son malaise à cause de ce qui s’est passé, expliquant que la chanteuse et elle n’ont pas réalisé ce qui se passait jusqu’à la fin, elle a même continué à enregistrer des vidéos et à profiter du spectacle, alors qu’il essayait également de terminer votre travail. .