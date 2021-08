Kylie Jenner et Travis Scott déchirés pour un achat absolument sans idée pour leur fille Stormi

Kylie Jenner et Travis Scott ont fait étalage de leur fortune sur les réseaux sociaux à plusieurs reprises dans le passé, mais leur dernier achat étrange a vraiment frotté les gens dans le mauvais sens. De retour mardi, Jenner a partagé des photos d’un autobus scolaire jaune classique qu’ils ont apparemment acheté juste pour leur fille de 3 ans, Stormi Webster. Beaucoup ont trouvé cela de mauvais goût, certains accusant Jenner et Scott de faire du « cosplay de la classe moyenne » et de permettre à Stormi de jouer « à faire semblant de pauvre ».

Jenner, 24 ans, a partagé une série de photos de Stormi à l’intérieur et à l’extérieur du bus. “Tout ce dont Stormi a parlé, c’est de conduire un gros bus jaune. Papa l’a surprise”, a écrit Jenner en légende d’une photo. Une autre photo montrait Stormi marchant seule dans l’allée des bus. Stormi a été vue portant une chemise Space Jam, la même chemise qu’elle portait dans une galerie de photos que Jenner a partagée mardi. “Fille préférée”, a écrit Jenner en légende de la galerie.

Pas plus tard que la semaine dernière, des sources ont déclaré à TMZ que Jenner attendait son deuxième enfant avec Scott. Une autre source a dit plus tard à E! News que Stormi était “pleinement consciente” que sa mère était enceinte et qu’elle était “très excitée”. Stormi “pose toujours des questions et veut toucher le ventre de Kylie, c’est vraiment mignon”, a déclaré la source. “Kylie a toujours voulu donner à Stormi un frère ou une sœur.”

les riches sont littéralement si loin de la réalité qu’ils ont acheté un bus scolaire pour que Stormi puisse s’asseoir dessus pic.twitter.com/Fa4wTJOvB4 – bd (@biancadanello) 24 août 2021

Bien que Jenner ait dit qu’elle voulait que Stormi ait un frère, elle n’a pas commenté publiquement les rumeurs de grossesse. Sa famille serait également ravie d’ajouter un autre membre à la famille. “Tout le monde dans la famille est tellement excité… et ils aident tous Kylie à se préparer. En gros, elle est déjà prête et utilise beaucoup de ce qu’elle a”, a déclaré la source à E! Nouvelles.

tous les jours, kylie jenner se réveille et trouve des moyens de cosplayer la classe moyenne – passionné de togepi 🫖 (@buttcr4cked) 25 août 2021

“Stormi est obsédée par le système scolaire public (merci, Dream), alors son père a loué un gros bus scolaire jaune pour la journée”, a écrit un fan. “La semaine prochaine, ses parents louent une cafétéria scolaire pour qu’elle puisse goûter aux déjeuners de l’école publique ou, comme je l’appelle, quelque chose du livre de cuisine de Kris.”

Stormi est si riche que son père Travis l’a surprise avec un autobus scolaire jaune pour qu’elle puisse agir dans la classe moyenne pour la journée pic.twitter.com/UnBeWoY5W0 – Samantha Schou (@Samantha_Schou) 24 août 2021

“Kylie Jenner a surpris sa fille avec un bus scolaire pour qu’elle puisse monter dessus ????” a tweeté un autre fan. “Ils vivent vraiment une vie différente, je ne peux même pas comprendre ça lol.”

J’ai ri de ça pendant 24 heures. Les Jenners font du cosplay de la classe moyenne pic.twitter.com/ATaVJZRp1a – BW Carlin (@BaileyCarlin) 26 août 2021

“J’ai vu l’histoire de Kylie à propos de Travis ‘surprenant’ Stormi avec un bus scolaire jaune pour qu’elle puisse prétendre être de la classe moyenne pour la journée et j’ai failli me casser la cheville en courant sur Twitter”, a tweeté une personne.

Stormi doit jouer à faire semblant de pauvre aujourd’hui ✨ pic.twitter.com/8VUajF7K5C – King Al G Rhythm (@TheBryceShow) 24 août 2021

“J’aurais pu le faire sans voir Kylie poster sur elle et Travis en train d’acheter ce bus scolaire pour Stormi, ils auraient pu le garder pour eux”, a écrit une personne.

