Kylie Jenner et Travis Scott forment un couple, malgré l’histoire de W Mag

Kylie Jenner et Travis Scott sont, en effet, des oiseaux d’amour légitimes – quelque chose qui est remis en question via un histoire de magazine fuite, ce qui suggère exactement le contraire.

Des sources ayant une connaissance directe disent à TMZ … KJ et TS sont à 100% ensemble pour le moment – ​​ce qui signifie qu’ils sont impliqués de manière romantique et, vraisemblablement, exclusifs aussi. Non seulement cela, mais on nous a dit qu’ils formaient un couple à part entière lorsque tout ce profil se réunissait pour W Mag.

L’article/shooting d’accompagnement semble avoir été concocté début novembre.

Leur relation, telle qu’elle nous est décrite maintenant, est caractérisée de manière assez différente dans le dernier numéro de W – pour lequel Kylie et Travis étaient censés partager la couverture dans un grand reportage et une série de photos… mais a été abandonnée à la suite de les Tragédie de l’Astroworld Fest.

W Mag s’est empressé de retirer les numéros papier qui avaient été envoyés par la poste – mais, de toute évidence, certains d’entre eux se sont rendus chez les gens. TMZ a obtenu une copie, y compris le contenu à l’intérieur – et l’auteur affirme que Kylie et Travis ne sont pas réellement ensemble en tant que couple traditionnel.

L’auteur écrit : « Travis et Kylie semblaient très à l’aise sous les draps, mais même s’ils auront bientôt deux enfants ensemble – leur fille, Stormi, a 3 ans – ils ne sont pas en couple et ne l’ont pas été depuis deux ans. . C’est la famille moderne ! »

W poursuit en disant que Kylie semble suivre les traces de ses sœurs, dont certaines ont eu des enfants avec des hommes… sans nécessairement jamais les épouser.

Comme nous l’avons dit, la façon dont W raconte leur relation est une pure spéculation – selon nos sources – et vous pouvez en dire autant parce que ni Kylie ni Travis ne sont jamais cités directement pour la définir ou l’encadrer. L’auteur l’énonce simplement comme un fait, ce qui est incorrect.

Une dernière chose, il y a eu beaucoup de discussions sur la coparentalité concernant ces deux-là – mais on nous a assuré qu’ils ne sont actuellement que des parents.