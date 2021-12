Kylie Jenner et Travis Scott seraient toujours ensemble malgré une fuite dans un magazine

L’histoire de W Magazine sur Kylie Jenner et Travis Scott, qui devait initialement être publiée à l’époque de la tragédie de l’écrasement de la foule d’Astroworld, aurait affirmé que Scott et Jenner n’étaient plus un couple. Les deux sont toujours amoureux, Jenner attend maintenant leur deuxième enfant ensemble. W Magazine avait présenté le couple de célébrités en couverture et le numéro a été publié quelques jours avant le concert du 5 novembre.

Des sources proches de Scott et Jenner ont déclaré à TMZ que les deux étaient « 100% ensemble pour le moment ». Ils formaient également un « couple à part entière » lorsque W Magazine créait le profil. Bien que le numéro n’ait jamais atteint les kiosques à journaux, TMZ a acquis une copie divulguée. Dans le profil, le journaliste a écrit : « Travis et Kylie semblaient très à l’aise sous les draps, mais même s’ils auront bientôt deux enfants ensemble – leur fille Stormi a 3 ans – ils ne sont pas en couple et n’ont pas été en deux. ans. C’est la famille moderne ! »

L’article affirme également que Jenner était intéressée à suivre les traces de ses sœurs en ayant des enfants avec des hommes et pas nécessairement en les épousant. Il n’incluait pas de citations directes du magnat de Kylie Cosmetics ou du rappeur sur l’état de leur relation. Les sources de TMZ ont déclaré que l’idée qu’ils ne sont pas un couple est incorrecte et que les deux ne sont pas seulement « coparentalité », mais « juste parentalité ».

La nouvelle du magazine a fait surface dans Page Six le 16 novembre. Des sources ont déclaré que le numéro avait été imprimé avant le concert d’Astroworld mais n’avait pas été expédié à l’époque. Il y avait une « ruée » pour rappeler les copies. « Les rédacteurs en chef de W ont supprimé toute couverture prévue de Travis et Kylie de leur site Web, mais le magazine était déjà imprimé, et maintenant ils essaient d’arrêter les camions de livraison », a déclaré une source à Page Six. « À la lumière de ce qui s’est passé à Astroworld, l’interview et les lignes de couverture semblent pour le moins inappropriées. »

Les efforts de W Magazine n’ont pas été complètement couronnés de succès cependant. Samedi, TMZ a publié une vidéo montrant la couverture du magazine mis au rebut. Il montrait Jenner et Scott, aux côtés de leur fille Stormi, 3 ans. Scott est assis avec son oreille contre le baby bump de Jenner sur la photo.

Le 5 novembre, Scott se produisait sur scène au NRG Park de Houston lors du premier jour du festival Astroworld. Un écrasement de foule a commencé, entraînant la mort de 10 personnes et plus de 300 blessés. Huit personnes ont été déclarées mortes la nuit du drame. Deux autres, dont Ezra Blount, 9 ans, sont décédés des suites de leurs blessures plus tard. Scott a proposé de couvrir les frais funéraires des victimes, mais les avocats représentant certaines des familles ont déclaré avoir décliné l’offre. Scott et Live Nation, qui ont organisé l’événement, font face à plusieurs poursuites, dont une poursuite de 750 millions de dollars déposée par des participants en détresse. Une autre poursuite réclame 2 milliards de dollars de dommages et intérêts.