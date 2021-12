Plus récemment, cependant, les deux ont cessé de publier sur les réseaux sociaux et de faire des apparitions publiques depuis la tragédie du festival Astroworld à Houston, au Texas, le 5 novembre, au cours de laquelle des centaines de spectateurs ont été blessés et 10 personnes, dont 9 ans. Ezra Blount, est finalement décédé.

Dans une déclaration publiée plus tard sur son histoire Instagram, Kylie, qui a assisté à l’événement avec sa fille Stormi, a déclaré: « Travis et moi sommes brisés et dévastés. Mes pensées et mes prières vont à tous ceux qui ont perdu la vie, ont été blessés ou touchés de quelque manière que ce soit. [sic] par les événements d’hier. Et aussi pour Travis qui, je le sais, se soucie profondément de ses fans et de la communauté de Houston. »

Elle a poursuivi: « Je tiens à préciser que nous n’étions au courant d’aucun décès jusqu’à ce que la nouvelle soit tombée après le spectacle et qu’en aucun monde n’aurait continué à filmer ou à jouer. J’envoie mes plus sincères condoléances à toutes les familles pendant cette période difficile temps et priera pour la guérison de tous ceux qui ont été touchés. »

Dans sa propre déclaration partagée sur Twitter, Travis a déclaré: « Je suis absolument dévasté par ce qui s’est passé hier soir. Mes prières vont aux familles et à tous ceux qui ont été touchés par ce qui s’est passé au Festival Astroworld. Houston PD a tout mon soutien car ils continuer à enquêter sur la perte tragique de vies humaines. Je m’engage à travailler avec la communauté de Houston pour guérir et soutenir les familles dans le besoin. Merci à Houston PD, Fire Department et NRG Park pour leur réponse et leur soutien immédiats. «