Kylie Jenner exhibe Baby Bump en conduisant

Pour sa deuxième grossesse, Kylie Jenner ne cache pas les choses. Dimanche, elle a profité de son histoire Instagram pour donner à ses fans un aperçu de son baby bump en pleine croissance. Jenner a confirmé qu’elle attendait son deuxième enfant avec Travis Scott début septembre. Le couple est déjà parent d’une fille de 3 ans, Stormi.

Jenner a posté une photo sur son histoire Instagram d’elle-même dans sa voiture. Cependant, c’est son baby bump qui a occupé le devant de la scène. La star de L’incroyable famille Kardashian a posté une photo qui montrait comment son ventre rond touchait presque le volant. Elle a sous-titré la photo en écrivant “le ventre devient gros”, avec quelques emojis en forme de cœur blanc.

(Photo : Instagram/@kyliejenner)

Le dernier message de Jenner arrive quelques semaines après qu’elle ait confirmé pour la première fois qu’elle attendait son deuxième enfant. Pour annoncer la nouvelle passionnante, elle a posté une courte vidéo sur Instagram qui comprenait un test de grossesse positif. La vidéo montrait comment Jenner avait annoncé la nouvelle à sa mère, Kris Jenner. Pour ce faire, Jenner a demandé l’aide de sa fille, qui a donné à sa grand-mère une photo d’échographie. Kris était, bien sûr, ravie d’apprendre qu’elle aurait un autre petit-enfant. Elle s’est exclamée : “C’est l’un des jours les plus heureux de ma vie.”

Le clip mettait également en vedette Jenner, qui était visiblement enceinte, alors qu’elle célébrait son anniversaire avec ses amis et sa famille. Dans l’un des moments les plus adorables de la vidéo, Jenner, Scott et Stormi se sont tous rendus au cabinet du médecin pour une échographie afin de voir le dernier-né de leur famille. La vidéo s’est terminée avec Stormi plaçant un baiser sur le ventre de sa mère et disant le mot “bébé”. Comme mentionné précédemment, Jenner a été plus ouverte avec sa grossesse actuelle qu’elle ne l’était avec sa première. Même s’il a été largement rapporté qu’elle était enceinte de son premier enfant, elle n’a confirmé la nouvelle qu’après avoir donné naissance à sa fille en février 2018.

Quant à savoir pourquoi elle a choisi de garder sa première grossesse secrète, Jenner a expliqué à Andy Cohen lors de la réunion de KUWTK qu’elle voulait simplement faire les choses à sa guise. Elle a expliqué: “J’ai partagé tellement de ma vie. J’étais aussi très jeune quand je suis tombée enceinte, et c’était juste beaucoup pour moi personnellement. Je ne savais pas comment j’allais apporter cela au public aussi et avoir l’opinion de tout le monde . Je pense que c’était juste quelque chose que je devais traverser par moi-même.”