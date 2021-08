Kylie Jenner flirte et porte une tenue de nounours élégante

in

Kylie Jenner flirte et porte une tenue stylée en peluche | INSTAGRAM

Les Séances de photos Ils continuent, c’est ainsi que Kylie Jenner, la belle modèle d’affaires et socialite mondain continue de chouchouter ses fans en partageant un peu de son travail paru dans le Magazine ELLE Russie.

De cette façon la belle La mère de Stormi Il était chargé de partager deux autres instantanés de sa séance photographique pour le magazine dans lequel l’un des plus reconnus de Russie est apparu et toujours magnifique dans chacune des images.

La pièce de divertissement que nous aborderons comporte deux étapes : première photo est une approche qui beau visage de la femme d’affaires alors que, bien sûr, elle porte sa marque de maquillage sur le visage, des ongles longs et de nombreux accessoires qui la rendent encore plus attractive et intéressant.

Les photos ont réussi à dépasser plus de 6 700 000 likes, un nombre impressionnant même pour une jeune femme qui compte plus de 200 millions de followers dans Instagram, n’étant dépassée que par Ariana Grande qui a 1 million de plus qu’elle

Mais peut-être que j’arrive dans le deuxième des clichés, car dans celui-ci il apparaît avec un tenue de Nounours très jolie qui la rendait belle et bien sûr faisait briller ses charmes devant la caméra.

Un détail qui a beaucoup séduit le public de la sœur cadette des Kardashian est sa chevelure ramassée, car dans la plupart des clichés on peut voir qu’elle portait ses cheveux avec une coiffure très serrée, ce qui lui donnait un air assez mature.

Il est également important de se rappeler que vous nous avez récemment annoncé que vous alliez inaugurer votre prochaine marque, mais cette fois il s’agit de maillots de bain, nous recevons donc déjà quelques aperçus de ce que vous allez mettre en vente dans cette nouvelle boutique en ligne.

En fait, il a déjà publié son Instagram officiel et a téléchargé quelques photos en avant-première, mais la dernière était l’endroit où il a réussi à démontrer la qualité des modèles qu’il aura dans ce nouveau projet qui est actuellement placé comme sa priorité.