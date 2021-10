Kylie Jenner grésille dans sa photo de bosse de bébé la plus sensuelle à ce jour

Kylie Jenner devient artistique alors qu’elle aide les fans à suivre son baby bump.

L’ancienne de L’incroyable famille Kardashian, 24 ans, qui attend son deuxième enfant avec Travis Scott, a pris l’habitude de partager des images accrocheuses de sa bosse depuis l’annonce de la grossesse le mois dernier. Son dernier post sur Instagram ne fait pas exception, bien qu’il ait une ambiance un peu différente de ce qu’elle a partagé ces dernières semaines.

La nouvelle photo de Kylie montre une silhouette de son corps alors qu’elle passe une main dans ses cheveux, l’ombre révélant son physique. « grandit », a-t-elle simplement légendé, ajoutant un emoji coeur blanc.

Plus tôt ce mois-ci, le magnat du maquillage a partagé une photo sur Instagram qui montrait son ventre rond dans un body moulant rouge, avec des talons aiguilles rouges et un trench-coat assortis. Le look époustouflant a conduit certains fans à supposer qu’elle pourrait tester les options possibles d’Halloween avant les festivités avec sa fille. Stormi Webster, 3.