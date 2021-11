Kylie Jenner Instagrams Medical Vehicle dans la foule alors que la tragédie se déroule pendant le tournage de Travis Scott

Certaines des vidéos les plus graphiques d’Astroworld 2021 ont été publiées par la petite amie de Travis Scott, Kylie Jenner. Tout au long de la nuit, Jenner a posté des vidéos sur son histoire Instagram montrant le chaos dans le public pendant la performance de Scott. Cela montrait même que les premiers intervenants essayaient de traverser la foule pendant que Scott continuait de chanter.

Le festival de musique Astroworld de Scott a été secoué par une tragédie vendredi soir lorsque la foule a été autorisée à se serrer les coudes et à se précipiter sur la scène, sans contrôle par la sécurité. Au moins 8 personnes sont mortes lors du concert et plus de 300 ont été blessées, et Scott et la tête d’affiche Drake ont continué à se produire même pendant que les ambulanciers tentaient de traverser la foule et d’atteindre les personnes dans le besoin. Jenner a posté plusieurs vidéos de son point de vue, qui a apparemment été élevé derrière la foule. Une vidéo maintenant supprimée montrait un véhicule avec des sirènes clignotantes essayant de traverser la foule pendant que Scott continuait de jouer.

Je sais que ce n’est pas de sa faute, mais Kylie Jenner racontant cette vidéo à #ASTROWORLDFest alors qu’une voiture EMT littérale roule à travers la foule alors que le spectacle continue est si incroyablement dystopique pic.twitter.com/7Dx6t0Tqzp – Emily (@emilybernay) 6 novembre 2021

« Kylie a posté une histoire Instagram du concert et vous pouvez CLAIREMENT VOIR LES PARAMÉDICAUX ESSAYER DE PASSER COMME WTF », a tweeté un fan sous le choc. Un autre a ajouté: « Je sais que ce n’est pas de sa faute, mais Kylie Jenner raconte cette vidéo à [Astroworld Festival] alors qu’une voiture EMT littéralement roule à travers la foule alors que le spectacle continue est incroyablement dystopique. »

Les commentateurs ont également noté que les autres articles de l’histoire de Jenner comprenaient une photo d’une porte de remorque avec le nom « Stormi » affiché de manière décorative, suggérant que la fille qu’elle partage avec Scott était au concert. Jenner a récemment révélé qu’elle était enceinte d’elle et du deuxième enfant de Scott.

Selon les autorités locales, des personnes ont perdu connaissance et ont été piétinées tandis que la foule se précipitait vers la scène tout au long du concert. Ils enquêtent sur la façon dont cela a été autorisé et la deuxième nuit du festival a été annulée. Pendant ce temps, le compte officiel d’Astroworld a publié une déclaration disant que les décès étaient dus à une « série d’arrêts cardiaques », dont de nombreux commentateurs ne sont pas satisfaits. Ils pensent que le festival essaie de se soustraire à la responsabilité de la sécurité des invités. Beaucoup affichent des avertissements de Scott et d’autres organisateurs de concerts.

Astroworld 2021 est terminé et l’enquête sur les tragédies de la première nuit est en cours. Les proches disparus qui ont assisté à Astroworld sont priés d’appeler le 3-1-1 ou le 713-837-0311. Il existe également un centre de réunification au Wyndham Houston – Medical Center Hotel & Suites, situé au 8686 Kirby Drive à Houston.