Kylie Jenner lance la nouvelle marque Kylie Baby, soins pour bébés

Rêves de la beau modèle et femme d’affaires Kylie Jenner se rapproche de plus en plus de l’accomplissement et ils nous ont montré une fois de plus qu’elle a de nombreux objectifs à atteindre pourtant à cette occasion elle a fait l’annonce d’un nouvelle ligne de produits pour lui Fais attention des bébés.

Au moyen d’une photographie placée sur votre Instagram officiel dans laquelle, accompagnée de sa petite fille Stormi, elle a partagé qu’elle était sur le point de lancer sa nouvelle gamme de produits de soins de la peau pour bébé Kylie bébé, avec laquelle il cherche à nouveau à réussir dans les ventes.

Les mots que vous utilisez pour décrire le nouveau projet Ils sont les suivants : « Je suis tellement excitée de vous présenter @kyliebaby, les gars, c’était un rêve pour moi de développer des soins de bébé propres, sûrs, efficaces et attentifs lorsque je suis devenue maman. Je sais que nous voulons tous le meilleur pour nos enfants, donc rendre cette ligne complètement végétalienne et hypoallergénique était très personnel pour moi ! Je suis très fier de ces produits et j’avais hâte de partager cela avec vous et votre famille ! sortie le 28 septembre », a-t-il partagé avec ses fans avec son morceau de divertissement.

A travers ce texte, elle s’est chargée de nous faire connaître les coulisses de ce nouveau projet qui s’apprête à arriver à la fin de ce mois, le mois de septembre qui a été le plus productif pour elle puisqu’elle a également eu le lancement de son ligne de combinaisons pour femmes.Kylie Swim Bath.

La La sœur cadette de Kardashian Il n’arrête pas de s’efforcer de réaliser ces rêves qui sont dans son esprit et dans son cœur, certains qu’il a pu réaliser au fil des ans et grâce à sa popularité, tout l’argent qu’il a réussi à collecter continue d’investir pour partir un excellent héritage à leurs enfants.

Kylie Jenner et Stormi présentent leur nouvelle gamme de produits Kylie Baby.

De plus, au moment où elle est enceinte de son deuxième enfant avec Travis Scott, elle est plus que ravie de l’arrivée de ce nouveau bébé, fruit de leur amour, une relation qu’ils ont récemment reprise et qui semble se dérouler à merveille. .

Il est également important de mentionner que les ventes en ligne de produits Kylie Jenner connaissent un tel succès que même le premier jour, les produits sont épuisés, donc si vous êtes intéressé par ce nouveau lancement, vous devriez être plus qu’attentif.

En fait, dans le cas de leurs maillots de bain, certaines tailles se sont épuisées instantanément, car cela faisait plusieurs semaines qu’elles faisaient la promotion de leur lancement et dès le premier instant, elles ont été très bien accueillies par le public Internet.