Kylie Jenner modèle Bella en tenue en l’honneur de Freddy Krueger

L’une des célébrités qui a fait preuve d’un talent naturel pour être une femme d’affaires prospère est Kylie Jenner, le célèbre mannequin et membre de la Famille Kardashian-Jenner qui a récemment fait des lancements de produits avec toujours du succès dans les ventes et nous présente maintenant une nouvelle collaboration.

Todo es gracias al mes de octubre pues al final de este mismo se celebra Halloween o noche de brujas de brujas, esta fiesta que llega acompañada de disfraces y ahora también unos nuevos productos de parte de la hermana menor de las Kardashian, quien hizo una colaboración avec « Le cauchemar sur Elm Street » et maintenant spécifiquement avec Freddy Krueger.

C’est vrai, cette belle Influenceuse nous a présenté l’une de ses dernières séances photo dans laquelle elle apparaît avec une tenue inspirée de ce protagoniste de Films d’Halloween, quelques photographies de grande qualité sur lesquelles on pouvait la voir avec une tenue rouge et des ongles de la même couleur, ainsi que ce qui ressemble à des cicatrices du méchant.

Il ne fait aucun doute que vous êtes deux photographies Ils ont parfaitement fonctionné pour que ses fans appréciant sa beauté et son excellent talent de mannequin elle-même soient les meilleurs pour promouvoir leurs produits et ont démontré à plusieurs reprises ce qui ne surprend pas tant ses fans.

Mais ce qui était surprenant, c’est à quel point elle est toujours jolie en utilisant des coiffures incroyables et des accessoires intéressants comme cette fois où elle a commandé ses ongles avec la tenue pour unifier le costume, qui était le plus frappant sur Internet.

En plus de cette publication intéressante, ses histoires étaient également très divertissantes et son âge par ses fans qui ont pu apprécier que cette célèbre se rende dans un champ de citrouilles pour en couper quelques-unes pour décorer sa maison avec sa fille. Stormi.



Kylie Jenner collabore avec Freddy Krueger et lance des produits en son honneur.

Nous avons pu voir des vidéos dans lesquelles ils s’amusent tous les deux à conduire un tracteur et à dire que c’est l’endroit où ils couperaient les citrouilles pour peut-être faire une bouche et des yeux et y mettre une lampe de poche, de sorte qu’il fonctionne parfaitement pour Halloween.

En outre, elle montrait également les coulisses de la séance photo susmentionnée dans laquelle nous pouvions voir comment elle était placée dans le studio pendant qu’ils la maquillaient et comment cette tenue intéressante était placée.

Il faisait également la promotion de certains de ses produits Kylie Cosmetics et pas seulement des nouveaux, c’est la jeune femme qui souhaite que son entreprise continue de croître, obtenant à chaque fois de meilleurs résultats qui lui permettent de continuer à créer de nouvelles lignes comme celle qu’elle a prise. en maillot de bain.

De plus, également au mois de septembre, il a réussi à lancer une autre marque appelée Kylie Baby dans laquelle il a des crèmes pour les soins du bébé et qu’avant l’arrivée de son prochain enfant cela fonctionnera parfaitement, au cas où vous ne le sauriez pas , il attend son deuxième fruit d’amour avec Travis Scott et est déjà enceinte de plusieurs mois.