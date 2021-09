Kylie Jenner modèles superbes dans un trench-coat blanc, 1 expert | INSTAGRAM

Quand quelqu’un est bon dans ce qu’il fait, cela se voit et cette fois nous aborderons une photo du belle maquette et socialite mondain, Kylie Jenner, qui était chargée de faire comprendre que le mannequinat est son truc.

C’est à travers l’une de ses histoires officielles en Instagram qui a partagé son grand amour pour la marche en utilisant un belle tenue, il s’agit d’un ensemble blanc qui se compose d’un chemisier, d’un pantalon et d’un imperméable, une combinaison très intéressante et je savais qu’elle est basée uniquement sur du blanc.

De plus, sa façon intéressante de marcher le rend encore plus joli, Eh bien, à aucun moment il ne regarde la caméra, il reste dans son rôle comme s’il s’agissait d’un défilé de mode.

C’est pour cette raison que ses fans ont été impressionnés et à nouveau amoureux de la belle façon dont le La sœur cadette de Kardashian Elle partage l’un de ses goûts les plus chers dans la vie et quelque chose qu’elle n’aurait jamais imaginé faire, car au début tout n’était pas comme maintenant mais elle était pleine d’insécurités.

Quelque chose qui la distingue aujourd’hui est sa sécurité de la marche, cependant, dans un chapitre de la Télé réalité, Suivre les Kadashians À un moment donné, il m’a répondu que lorsqu’il était plus jeune, il avait une très grande insécurité au sujet de ses lèvres et c’est ce qui m’a motivé à m’intéresser au maquillage et à chercher différentes alternatives pour paraître et me sentir mieux.

Il est plus que clair avec cette photo qu’elle y est parvenue et maintenant elle est plus que concentrée sur la vie et profitant de toutes ces réalisations que vous avez accomplies en étant l’une des femmes d’affaires les plus importantes des États-Unis et en se démarquant également en tant qu’influenceuse, une personnalité totalement complète. .

Il est également important de rappeler qu’en ce moment elle attend son deuxième bébé avec Travis Scott, le chanteur américain avec qui elle a récemment renoué avec une relation, car ils étaient séparés et il semble qu’elle se soit réconciliée dans le très bon sens.

Son amour était si grand qu’ils attendent déjà le deuxième fruit et bien sûr ils sont très excités et heureux bien sûr ils n’attendent qu’à bras ouverts et une fortune attend ce bébé qui en ce moment est encore plus envié que le petit Stormi.