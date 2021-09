Kylie Jenner montre Baby Bump dans un look de dentelle racée pendant la nuit

in

Kylie Jenner fait tourner les têtes avec son dernier look lors d’une soirée passionnante à New York.

Le jeudi sept. 9, la star enceinte de 24 ans de L’Incroyable Famille Kardashian a montré son baby bump en dentelle personnalisée du designer LaQuan Smith en assistant au défilé LQS au célèbre Empire State Building de la ville dans le cadre de la Fashion Week de New York.

Pour le look à couper le souffle, Kylie a associé la combinaison transparente à un manteau sombre, ainsi qu’à un vêtement enroulé autour de sa taille. La tenue rappelait celle que sa sœur Kim Kardashian porté en juillet 2015 alors qu’elle était enceinte de son fils Saint, 5.

Plus tôt dans la journée, Kylie avait dévoilé son baby bump dans une tenue différente, celle-ci comprenant un trench-coat orange et un jean taille basse. Elle portait ce look lors d’une visite à la Revolve Gallery dans le cadre de NYFW.

“Kylie adore la mode et était très excitée de voir de jeunes marques émergentes qui ne seraient normalement pas en mesure de se montrer”, a déclaré une source à E! Des nouvelles de la sortie.