Kylie Jenner montre son baby bump dans de nouvelles photos

Kylie Jenner montre son baby bump alors que l’ancien de L’incroyable famille Kardashian met fin aux spéculations selon lesquelles elle aurait déjà donné naissance au bébé numéro deux. Bien que les fans aient spéculé que le bébé du fondateur de Kylie Cosmetics était né à la fin de l’année dernière, Jenner a partagé deux photos d’elle sur Instagram montrant son ventre en plein écran dans une chemise boutonnée blanche nouée au-dessus de son ventre.

« Je suis une femme », a-t-elle simplement légendé la photo. Sœur Kourtney Kardashian n’a pas tardé à louer: « Vous êtes tout », mais de nombreux commentateurs de Jenner ont théorisé que les photos étaient des retours en arrière destinés à repousser les gens de la date de naissance du deuxième enfant de Jenner. « Fille, nous savons que tu as déjà eu le bébé », a écrit une personne, tandis qu’une autre a commenté, « C’est pour nous secouer !!!! Elle a eu le bébé, je le sais! »

KYLIE JENNER VOUS ÊTES LE PROPRIÉTAIRE DU MONDE pic.twitter.com/6HnliycrGS – (@gngmotive) 6 janvier 2022

Des rumeurs ont éclaté en décembre 2021 lorsque le fiancé de Kardashian, Travis Barker, a partagé une photo de sa soirée cinéma How the Grinch Stole Christmas sur son histoire Instagram, et les fans ont remarqué ce qui semblait être un biberon rempli de lait dans le coin. Les fans aux yeux d’aigle ont observé que Jenner utilisait un type de bouteilles similaire, sinon exactement le même, après avoir accueilli sa fille Stormi avec Travis Scott en février 2018.

Plus tôt cette semaine, la personnalité de la réalité a été aperçue en train de descendre d’un jet en Californie aux côtés de maman Kris Jenner, et les fans n’ont pas tardé à souligner qu’il est généralement conseillé aux personnes enceintes de ne pas voyager en avion après la 36e semaine de grossesse. Jenner se couvrait également d’une couverture pour échapper aux paparazzi, ou dans ce que les fans ont supposé être un geste pour cacher son ventre.

Jenner a annoncé en septembre qu’elle et Scott attendaient leur deuxième enfant. Dans l’attente de 2022 sur Instagram, le magnat du maquillage a posté une photo de maternité, écrivant: « J’ai réfléchi à cette année dernière et aux bénédictions qu’elle a apportées, mais aussi aux nombreux chagrins qu’elle a suscités. Je n’oublierai jamais cette année et tous les des changements importants que cela a apportés à ma vie. Je prie pour que cette nouvelle année soit remplie de beaucoup d’amour pour vous tous et j’espère que tout le monde reste en sécurité et en bonne santé pendant cette période. «