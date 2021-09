Kylie Jenner nous apprend la façon la plus sexy de montrer le ‘baby bump’

in

Si avant je ne voulais pas être vu, maintenant JenneJ’ai choisi l’endroit le plus public du monde pour montrer à quel point cette seconde maternité lui faisait du bien et porter le côté sexy, y compris le ventre, à son expression maximale. La femme d’affaires de 24 ans a parcouru avec éclat les activités de la Fashion Week de New York.

Jenner, considérée comme la plus jeune milliardaire de tous les temps, sait que prendre soin de l’image est tout, c’est pourquoi pour sa première apparition avec son baby bump elle ne pouvait laisser aucun détail en vrac et moins parce que pour montrer ses bons progrès, elle l’a fait en le cœur de l’univers de la mode, la Grosse Pomme.

Kylie Elle a gâché la sensualité avec une minirobe skinny, moulante (pour qu’on puisse voir son ventre au maximum), le style qu’elle a choisi était le dos nu, dans un total look blanc, puisqu’elle a associé le vêtement avec une veste assortie qui lui arrivait jusqu’aux chevilles. Elle a enfilé des talons translucides avec des accents blancs et nude, des lunettes argentées en forme de chat, un petit sac et des boucles d’oreilles.

Jenner a voulu accompagner cette publication d’un emoji d’ange dans le titre et les réponses ont été immédiates, tout le monde louant à quel point c’était bon de devenir mère pour la deuxième fois et à quel point elle est incroyable avec ses tenues qui sont toujours idéales pour la personnalité qu’il a toujours montré.