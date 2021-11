Kylie Jenner parle de tragédie au concert Astroworld de Travis Scott

Kylie Jenner a publié une déclaration exprimant ses condoléances aux victimes de la tragédie du festival Astroworld tout en soutenant sa fondatrice et son partenaire, Travis Scott, qui a été critiqué pour ne pas avoir arrêté le spectacle plus tôt.

La police a déclaré que huit personnes, dont une âgée de 14 ans, sont décédées et des dizaines de personnes ont été blessées après qu’une foule bondée et chaotique lors du concert du rappeur dans sa ville natale de Houston se soit précipitée vers la scène. L’affaire est toujours sous enquête. Kylie, qui est enceinte, a assisté au spectacle avec elle et la fille de 3 ans de Travis, Stormi Webster, et soeur Kendall Jenner, et tous les trois, qui sont généralement accompagnés de gardes du corps, sont indemnes.

« Travis et moi sommes brisés et dévastés », a déclaré Kylie, 24 ans, dans un communiqué publié sur son histoire Instagram le samedi soir 6 novembre. « Mes pensées et mes prières accompagnent tous ceux qui ont perdu la vie, ont été blessés ou affectés de quelque manière que ce soit. [sic] par les événements d’hier. Et aussi pour Travis qui, je le sais, se soucie profondément de ses fans et de la communauté de Houston. »