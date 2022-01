Kylie Jenner partage de superbes photos de baby bump avant l’accouchement

Kylie adore son corps de grossesse (Photo : Instagram/@kyliejenner)

Kylie Jenner approche de la fin de sa grossesse, il est donc compréhensible qu’elle veuille bénir le gramme avec autant d’aperçus de son baby bump que possible.

La star de L’Incroyable Famille Kardashian est enceinte de son deuxième enfant avec son petit ami Travis Scott, avec qui elle partage sa fille de trois ans, Stormi.

Alors qu’elle se prépare à accoucher à nouveau, Kylie est revenue sur les réseaux sociaux jeudi avec de nouvelles photos de son baby bump en pleine croissance.

Prise lors de ce qui semble être une séance photo, la magnat des cosmétiques prend une série de poses, notamment en se froissant les cheveux, tout en étant vêtue avec désinvolture d’un jean bleu clair et d’une chemise blanche nouée au-dessus de son ventre pour révéler son ventre nu.

« Je suis une femme », a sous-titré Kylie, embrassant clairement les changements qui accompagnent sa grossesse.

Elle a été encouragée par sa sœur aînée Kourtney Kardashian, qui a commenté : « Vous êtes tout . »

Kim a ajouté : « La plus belle 🤍. »

Pas longtemps avant que Kylie ne rencontre son nouvel ajout (Photo: Instagram/@kyliejenner)

Sa mère Kris Jenner est intervenue : » Magnifique !!! .’

Kylie, 24 ans, a fait profil bas ces derniers mois à la suite des événements tragiques du festival Astroworld de son petit-ami Travis, où 10 personnes sont mortes dans un coup de foudre.

Cependant, elle a partagé des publications sur les réseaux sociaux à Noël, y compris un profil latéral en noir et blanc mettant sa bosse en évidence.

Elle attend son deuxième enfant avec son petit ami Travis Scott (Photo : Instagram/@kyliejenner)



La petite Stormi a hâte de rencontrer son frère (Photo : Instagram/@kyliejenner)

Elle a écrit: «À l’approche de 2022, j’ai réfléchi à cela l’année dernière et aux bénédictions qu’il a apportées, mais aussi aux nombreux chagrins qu’il a suscités.

«Je n’oublierai jamais cette année et tous les changements importants qu’elle a apportés à ma vie. Je prie pour que cette nouvelle année soit remplie de beaucoup d’amour pour vous tous et j’espère que tout le monde reste en sécurité et en bonne santé pendant cette période.’

Le mois dernier, des sources ont déclaré que Kylie et Travis, 30 ans, étaient « inséparables » pour le moment et « tous deux excités » que leur bébé vienne.

Nouvelles du Showbiz américain



« Travis a été à ses côtés et a été d’un grand soutien pendant sa grossesse », a déclaré l’initié à E! En ligne.

Ils ont ajouté: » Stormi est vraiment ravi d’avoir un frère et une sœur et parle du bébé toute la journée.

« Elle est pleinement consciente et est très excitée. »

